NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈影／雷神、格雷夫人　重現綑綁遊戲藍竹縣提楊文科　他嗆若敗選全下台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

花東首間指紋比對站　加速指紋處理時間

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/06/12 19:16
▲東部首間指紋比對工作站，將加速查緝工作。（圖／記者鄭志宏攝）
▲東部首間指紋比對工作站，將加速查緝工作。（圖／記者鄭志宏攝）

花蓮縣幅員狹長，聯外交通不便，通常刑案現場證物往返相當廢時，花蓮縣警察局積極爭取預算建置「指紋比對工作站」及「指紋前處理實驗室」，在講求辦案效率及資訊化時代，引進電腦系統協助進行指紋比對鑑定，強化刑案現場指紋證物處理及分析研判效能，協助鎖定犯嫌身分，今舉辦揭牌儀式，正式加入刑事工作行列。

受邀的花蓮縣長傅崐萁表示，過去8年內花蓮各項治安評比一直名列前茅，花蓮不只在跟各縣市競爭，更是與自己賽跑。因此同意花蓮縣警局運用追加預算建置指紋比對工作站，規劃指紋前處理實驗室，成為東部地區第一個建置指紋比對工作站的縣市。

面對長期造成嚴重治安問題的詐騙犯罪，以及未來日趨嚴峻的治安工作，花蓮縣警察局已事先做好準備，新建置的指紋遠端比對工作站將成為花蓮縣警察局打擊詐騙的利器，藉由指紋前處理實驗室設備顯現詐騙案件證物上指紋，並利用指紋遠端比對工作站進行指紋比對鑑定，迅速鎖定車手身分，能夠進一步循線破獲詐騙集團。

另外，針對花蓮地區人口結構發展趨勢，指紋遠端比對工作站也可以提供無名屍及路倒、失智長者的身分鑑定服務，為他們找到回家的路，不但解決尋人問題，更能降低社會成本，同時提供花蓮地區長者者安心的居住環境。


▲新成立的指紋比對工作站，加速查緝各項犯罪以及解決老人走失問題。（圖／記者鄭志宏攝）


▲這台機器可以比對紙張上的指紋，讓疑犯無所盾形。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字指紋比對花蓮縣警局指紋
林佳龍視察建國市場　攤商搶送肉粽涼山遊憩區玩水　茂管處無不當收費

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan