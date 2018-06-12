花東首間指紋比對站　加速指紋處理時間

受邀的花蓮縣長傅崐萁表示，過去8年內花蓮各項治安評比一直名列前茅，花蓮不只在跟各縣市競爭，更是與自己賽跑。因此同意花蓮縣警局運用追加預算建置指紋比對工作站，規劃指紋前處理實驗室，成為東部地區第一個建置指紋比對工作站的縣市。

花蓮縣幅員狹長，聯外交通不便，通常刑案現場證物往返相當廢時，花蓮縣警察局積極爭取預算建置「指紋比對工作站」及「指紋前處理實驗室」，在講求辦案效率及資訊化時代，引進電腦系統協助進行指紋比對鑑定，強化刑案現場指紋證物處理及分析研判效能，協助鎖定犯嫌身分，今舉辦揭牌儀式，正式加入刑事工作行列。

面對長期造成嚴重治安問題的詐騙犯罪，以及未來日趨嚴峻的治安工作，花蓮縣警察局已事先做好準備，新建置的指紋遠端比對工作站將成為花蓮縣警察局打擊詐騙的利器，藉由指紋前處理實驗室設備顯現詐騙案件證物上指紋，並利用指紋遠端比對工作站進行指紋比對鑑定，迅速鎖定車手身分，能夠進一步循線破獲詐騙集團。

另外，針對花蓮地區人口結構發展趨勢，指紋遠端比對工作站也可以提供無名屍及路倒、失智長者的身分鑑定服務，為他們找到回家的路，不但解決尋人問題，更能降低社會成本，同時提供花蓮地區長者者安心的居住環境。



▲新成立的指紋比對工作站，加速查緝各項犯罪以及解決老人走失問題。（圖／記者鄭志宏攝）



▲這台機器可以比對紙張上的指紋，讓疑犯無所盾形。（圖／記者鄭志宏攝）