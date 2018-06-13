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中正碩班畢業實作　「回家囍事」賦予傳統喜餅新意

記者陳志仁／新北報導2018/06/13 19:50
▲國立中正大學電訊傳播研究所首屆能以實作畢業的學生與在地糕餅店合作，組成「回家囍事」團隊，為傳統糕餅店規劃一系列的創新行銷活動。（圖／孫唯容提供）
▲國立中正大學電訊傳播研究所首屆能以實作畢業的學生與在地糕餅店合作，組成「回家囍事」團隊，為傳統糕餅店規劃一系列的創新行銷活動。（圖／孫唯容提供）

國立中正大學電訊傳播所打破既定的形式，讓同學能以實作作品代替傳統論文畢業；首屆能以實作畢業的學生們，在課程中自組「回家囍事」的團隊，今（13）日他們在校園中舉辦一場盛大囍事活動，賦予喜餅在現代生活中的新意義！

因應數位時代的來臨，專案型實作畢業可以讓學生設計網站、規劃行銷企劃，甚至是其他新創傳播實踐等方式等畢業；為此，中正電傳所增設上學期必修的傳播創新創業，及下學期選修的策略規劃與執行，從創新浪潮到整體策略執行，讓學生的創意想法，可以有精準的執行方向。

負責課程規劃的中正電傳所老師胡元輝強調，現有實作畢業的方案，包括台大新聞所的深度報導、政大廣電所的影像創作；電傳所專案型實作可做到更多元的可能性，不論從時事角度、理論實踐，都讓學生去練習思考面對企業的危機，或社會現況該如何具體找到解決方案，很期待看到學生未來能在傳播的領域上創業。

中正電傳所首屆能以實作畢業的學生，特與在地糕餅店合作，組成「回家囍事」團隊，為傳統糕餅店規劃一系列的創新行銷活動；回家囍事團隊總召賴麒元說，「回家囍事」團隊決定將當年父母宣示成家決心的囍餅，延續價值意義，也是在提醒孩子們，回家對家人來說是一件囍事！

賴麒元補充，「回家囍事」伴手禮盒不只有在概念與包裝上創新，也注重現代人的養生觀念，選用70年老店大林日香珍餅舖低糖、低油的製餅技術，在糕餅大小上，也以小圓餅取代大餅，改變傳統糕餅高負擔的形象，希望每一位消費者都能帶著健康給父母，感受回家就是囍事的美好。

關鍵字國立中正大學電訊傳播所胡元輝回家囍事團隊總召賴麒元實作
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