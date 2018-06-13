中正碩班畢業實作　「回家囍事」賦予傳統喜餅新意

國立中正大學電訊傳播所打破既定的形式，讓同學能以實作作品代替傳統論文畢業；首屆能以實作畢業的學生們，在課程中自組「回家囍事」的團隊，今（13）日他們在校園中舉辦一場盛大囍事活動，賦予喜餅在現代生活中的新意義！

因應數位時代的來臨，專案型實作畢業可以讓學生設計網站、規劃行銷企劃，甚至是其他新創傳播實踐等方式等畢業；為此，中正電傳所增設上學期必修的傳播創新創業，及下學期選修的策略規劃與執行，從創新浪潮到整體策略執行，讓學生的創意想法，可以有精準的執行方向。

負責課程規劃的中正電傳所老師胡元輝強調，現有實作畢業的方案，包括台大新聞所的深度報導、政大廣電所的影像創作；電傳所專案型實作可做到更多元的可能性，不論從時事角度、理論實踐，都讓學生去練習思考面對企業的危機，或社會現況該如何具體找到解決方案，很期待看到學生未來能在傳播的領域上創業。