接見羅伊斯　蔡英文：好朋友擔任助卿，台美關係重要助力

總統蔡英文今（13）日下午接見美國國務院教育暨文化事務助卿羅伊斯（Marie Royce）一行，她致詞表示，能有這樣支持台灣的好朋友擔任國務院助卿，相信是台美關係非常重要的助力。

蔡英文說，此次為羅伊斯上任後首度訪問台灣，同時也是專程代表美國政府來見證「美國在台協會」（AIT）內湖新館的啟用典禮。她表示，「美國在台協會」新館的啟用不只代表美國對台灣的堅定承諾，也表示台美之間歷久彌新的友誼。她要代表台灣政府與人民向羅伊斯表達歡迎之意，並且再次恭喜AIT的新居落成。

蔡英文強調，羅伊斯的來訪，除了有深化台美之間教育文化合作的意義外，特別是在中國打壓台灣、壓迫我們外交空間，並且以軍事行動嚴重影響區域和平穩定的時刻來訪，正代表著美國對台灣的支持。她也認為，中國的動作，單方面破壞區域穩定現狀，而美國及其他理念相近國家給台灣的支持，就是對於和平穩定現狀的支持。