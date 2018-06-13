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政治

接見羅伊斯　蔡英文：好朋友擔任助卿，台美關係重要助力

記者林仕祥／台北報導2018/06/13 20:25
▲總統蔡英文接見美國國務院教育暨文化事務助卿羅伊斯，她說，羅伊斯的來訪，除了有深化台美之間教育文化合作的意義外，特別是在中國打壓台灣、壓迫我們外交空間，並且以軍事行動嚴重影響區域和平穩定的時刻來訪，正代表著美國對台灣的支持。（圖／取自蔡英文臉書 , 2018.6.13）
▲總統蔡英文接見美國國務院教育暨文化事務助卿羅伊斯，她說，羅伊斯的來訪，除了有深化台美之間教育文化合作的意義外，特別是在中國打壓台灣、壓迫我們外交空間，並且以軍事行動嚴重影響區域和平穩定的時刻來訪，正代表著美國對台灣的支持。（圖／取自蔡英文臉書 , 2018.6.13）

總統蔡英文今（13）日下午接見美國國務院教育暨文化事務助卿羅伊斯（Marie Royce）一行，她致詞表示，能有這樣支持台灣的好朋友擔任國務院助卿，相信是台美關係非常重要的助力。

蔡英文說，此次為羅伊斯上任後首度訪問台灣，同時也是專程代表美國政府來見證「美國在台協會」（AIT）內湖新館的啟用典禮。她表示，「美國在台協會」新館的啟用不只代表美國對台灣的堅定承諾，也表示台美之間歷久彌新的友誼。她要代表台灣政府與人民向羅伊斯表達歡迎之意，並且再次恭喜AIT的新居落成。

蔡英文強調，羅伊斯的來訪，除了有深化台美之間教育文化合作的意義外，特別是在中國打壓台灣、壓迫我們外交空間，並且以軍事行動嚴重影響區域和平穩定的時刻來訪，正代表著美國對台灣的支持。她也認為，中國的動作，單方面破壞區域穩定現狀，而美國及其他理念相近國家給台灣的支持，就是對於和平穩定現狀的支持。

蔡英文表示，台美雙方定將會在《台灣關係法》及「六項保證」的架構和承諾下，持續深化各方面的合作關係。特別是在安全議題上，台灣也期待能有更進ㄧ步的合作。

羅伊斯致詞則表示，非常高興有機會能夠再次來到台灣。她指出，在2016至2017年之間，總共有21,516名的台灣學生在美國就讀。另依據國務院教育文化局的統計，在美國求學的台灣學生裡，有3,200位曾參加過雙邊交流的合作計畫。她認為，這當中每一個數字的背後，都代表著一段改變生命經驗的歷程，相信蔡總統也有深刻的個人體會。她也非常期待能夠進一步深化台美之間文化與教育上的合作與交流。
 

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