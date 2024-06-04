黃仁勳來台掀旋風！郭正亮卻見「這件怪事」 親曝背後玄機
輝達（NVIDIA）執行長兼共同創辦人黃仁勳來台，掀起一股黃仁勳旋風，2日晚間在台大體育館的演講更是引發高度討論。對此，前立委郭正亮3日表示，黃仁勳在台大演講，他認為最後2分鐘是滿感動的，因為台灣真的就是AI硬體的重鎮；不過她發現一件怪事，就是總統賴清德在就職演說都說要推動台灣成AI之島，那為什麼賴清德跟黃仁勳見不上面？
政治中心／綜合報導
郭正亮3日在節目《新聞大白話》表示，絕大多數台灣人都以黃仁勳為榮，並指出黃仁勳在台大演講，最後2分鐘是滿感動的，「因為台灣真的就是AI硬體的重鎮，事實上輝達幾乎都在台積電下單，這是事實，本來就是共生的關係」，郭正亮說，台灣現在能直接打電話搭上美國大的科技公司的CEO或是高級幹部，已經越來越難了，「所以黃仁勳、蘇姿丰當然是台灣的寶貝，我們就可以比較容易得到第一線的消息」。
不過郭正亮也點出一件怪事，「我們現在都在講AI對台灣很重要，賴清德在就職演說都說要推動台灣成AI之島，那有沒有很奇怪，為什麼賴清德跟黃仁勳見不上面？為什麼都是見美國政客？」郭正亮指出，原因就是他們不想捲入兩岸的糾紛，「因為他們都是跨兩岸的，黃仁勳怎麼可能會不在乎大陸市場？所以你就知道當你把兩岸弄的那麼緊張的時候，人家很難做人，人家也要做大陸的市場」。