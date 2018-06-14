台中直飛東京　林佳龍宣傳台中花博

林佳龍一行人今一早在台中國際機場搭乘首航班機至東京成田機場，與駐日代表謝長廷一同參加華信航空在成田機場舉辦的「台中東京首航歡迎典禮及剪綵儀式」，共同剪綵，宣布直航班機啟航。

台中直飛東京定期航班即日起天天開航，市長林佳龍今(14)日搭乘設有花博機艙的首航班機抵達東京，宣傳將於11月3日開幕的台中花博，並邀請國際遊客搭乘直航班機到台中旅遊。林佳龍表示，台中與東京的開航，不僅為中部旅客省下了許多時間，更能帶動雙方觀光發展，期盼開航後吸引更多人日本人來台中，並參加即將舉辦的花博。

林佳龍表示，以前要搭一早至東京的航班，常要三更半夜就起床前往桃園機場，台中東京今起直航後，中部地區的民眾可省下不少舟車勞頓的時間，像他今天一早從台中搭機，就比過去多睡了三個小時。

林佳龍也說，去年台灣訪日觀光客456萬人次、日本訪台觀光客189萬人次，雙邊互訪達645萬人次，而台中東京直航後，也可減少雙方互訪人次的落差，並吸引更多日本人來台灣，也可促進日本遊客到台中看花博。

華航集團董事長何煖軒表示，過去華航集團在台北、桃園、高雄都有到東京的航線，唯獨台中沒有，今天開航後，希望可帶動中台灣觀光發展，強化日本和中台灣的文化交流。另外，華航集團將宣布購買飛機計畫，有一定比例分配給華信航空，未來華信將有更大的飛機飛航，推動與國際接軌。



▲市長林佳龍等人宣布台中東京即日起開航（圖／市政府提供 , 2018.6.14)

駐日代表謝長廷說，今日首航機遇到順風，比預定時間提早抵達東京成田機場，是個吉兆，期盼今日台中與東京開航後，能增加台灣和日本互訪的觀光客，也希望更多日本旅客利用直航機到台中參加即將到來的花博。

市府表示，台中國際機場已陸續開航日本沖繩、大阪、長崎、鳥取、大分及名古屋等航點，國際觀光推廣成果逐步展現，現在新增華信航空台中直飛日本東京的定期航班，今日首航，天天開航，中部旅客不用至桃園機場搭機，大幅提升便利性，也將帶動台日旅遊互訪。

台中直飛東京初期以104人座E190飛機執行飛航任務，未來將視市場發展及旅客需求，適時調整更大的機型。除此之外，華航也有從松山、桃園、高雄直飛東京的航線，華航集團每周共有81班由台灣往返東京，航班相當多，期盼帶動雙方觀光旅遊發展。