NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈洪孟楷》缺電不釐清　台灣不快樂颱風凱米遠離　降雨下半天來襲8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

名家論壇》洪孟楷／缺電不釐清　台灣不快樂

文／洪孟楷2018/06/16 09:00
▲今年5月起，就常發生跳電事件，讓大家擔心會不會缺電或限電。（圖／NOWnews資料照）
▲今年5月起，就常發生跳電事件，讓大家擔心會不會缺電或限電。（圖／NOWnews資料照）

近期充斥的社會凶殺新聞，無疑增添不安因子，曾經相愛的戀人變成終結生命的恐怖情人，為情所困相約談判卻誤殺路過的休假士兵，最近的日子，太不快樂了！而不快樂的個別原因當然很多，但整體社會的不快樂卻像烏雲密布、擴散，籠罩全台，那種欣欣向榮的感覺不見了，取而代之，是不滿足和缺乏的社會焦慮。

管理學裡有個耳熟能詳的馬斯洛五大需求理論（Maslow's hierarchy of needs），羅列人類行為中從低至高五個不同階段所要滿足的需求，分別為生理、安全、社交、尊重、自我實現五需求；如果連最低層次的生理、安全需求都無法滿足的話，會讓人類自覺生存都變得困難，進一步思考能力、道德觀明顯也將變得脆弱，會為了資源而大打出手。

如同平時上下車排隊能夠井然有序，然而在半夜下大雨的演唱會散場，就易演變為爭先恐後的推擠，因為車輛資源有限，而人的回家需求短時間無法滿足，就易演變為資源爭奪。

放大來看，台灣社會有什麼生理需求缺乏？這兩年大家越來越有感的電力短缺，就是最基本的生理需求度滿足，這也正是政府應該誠實以對台灣人民的最大問題。

一個簡單問題：台灣到底缺不缺電？不用爭論。只需打開新聞頻道在主播播報新聞的左下方，每天提醒的發電警戒列表，就可得知；再看看過往不曾頻繁的跳電，今年以來卻是不脫三天一小跳、五天一大跳的頻率，曾幾何時，電力吃緊已經是台灣無可避免的課題。

過去馬政府時期在野黨不斷以聳動的言論指責台電偷藏電力，讓台灣要增建採購多餘的核能電廠，再配合反核人士的大力鼓吹，以非我族類就不是人的惡意言詞傳達訴求；坐在冷氣房裡用鍵盤響應更是流行，沒在「不要再有下一個福島」旗前面拍照打卡怎麼算潮？

2015年代表民進黨參選的蔡英文那一句「台灣其實不缺電」更是一錘定音，一時間，台電被醜化成貪婪又惡意藏電的過街老鼠，大夥都可拿起石塊向它丟去，好像台電內部真有什麼通天本領，有辦法藏起電來不為人知，只是如果真有這樣的獨家技術，特斯拉的電動車老早就會由台灣研發生產，不是嗎？

接下來的發展也不用再多加描述，蔡英文政府上任，重啟核能電廠、火力全開發電、要公務員中午不開冷氣、還曾異想天開晚上十點之後限電，總總作為，還有人敢說，台灣其實不缺電嗎？

要治療這種不快樂的症狀，只能從根本治療，否則治標不治本，無法藥到病除。如何根本治療？其實還是回歸到主政者的心態，因為在野時的一句「台灣其實不缺電」，讓民進黨政府對待缺電如同看到佛地魔般不能說，也連帶著一些有肩膀有擔當的公務人員也只能靜默不語，明明電力不夠卻自欺欺人，蔡英文政府就像穿著國王新衣的小丑般活在想像的世界。

電在哪裡？那時候的人們被催眠著用愛能發電；滿滿對台灣的愛，怎麼可能會缺電。

如何根本治療？就請現在的執政黨開誠布公的承認，在野的時候為了騙選票，你說了謊、造了假；其實用愛，只能騙人、不能發電。

唯有面對，才有可能理性的下一步來討論，台灣的兩千三百萬人，也才能有對話的空間。而其實，面對電力如此、面對年金改革如此、面對任何髮夾彎的議題，也應該如此！

最後，「叭～～」長達數秒不間斷的喇叭聲在車陣中蔓延，不知曾幾何時，也不知是否為心理作用，但最近在馬路上看到聽到車輛互不相讓比例越來越高。不以偏概全，但請靜下心想想，生活在台灣這塊土地上的朋友，最近一次共同的快樂，是多久以前？

去年代表字是「茫」、前年是「苦」，今年已經過了近一半，如果蔡英文政府再不想著改變，您認為，會用什麼字來代表今年呢？

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇蔡英文核電用愛發電缺電
克拉克21　最終極的軍用手槍？

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan