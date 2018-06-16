名家論壇》洪孟楷／缺電不釐清　台灣不快樂

管理學裡有個耳熟能詳的馬斯洛五大需求理論（Maslow's hierarchy of needs），羅列人類行為中從低至高五個不同階段所要滿足的需求，分別為生理、安全、社交、尊重、自我實現五需求；如果連最低層次的生理、安全需求都無法滿足的話，會讓人類自覺生存都變得困難，進一步思考能力、道德觀明顯也將變得脆弱，會為了資源而大打出手。

近期充斥的社會凶殺新聞，無疑增添不安因子，曾經相愛的戀人變成終結生命的恐怖情人，為情所困相約談判卻誤殺路過的休假士兵，最近的日子，太不快樂了！而不快樂的個別原因當然很多，但整體社會的不快樂卻像烏雲密布、擴散，籠罩全台，那種欣欣向榮的感覺不見了，取而代之，是不滿足和缺乏的社會焦慮。

如同平時上下車排隊能夠井然有序，然而在半夜下大雨的演唱會散場，就易演變為爭先恐後的推擠，因為車輛資源有限，而人的回家需求短時間無法滿足，就易演變為資源爭奪。

放大來看，台灣社會有什麼生理需求缺乏？這兩年大家越來越有感的電力短缺，就是最基本的生理需求度滿足，這也正是政府應該誠實以對台灣人民的最大問題。

一個簡單問題：台灣到底缺不缺電？不用爭論。只需打開新聞頻道在主播播報新聞的左下方，每天提醒的發電警戒列表，就可得知；再看看過往不曾頻繁的跳電，今年以來卻是不脫三天一小跳、五天一大跳的頻率，曾幾何時，電力吃緊已經是台灣無可避免的課題。

過去馬政府時期在野黨不斷以聳動的言論指責台電偷藏電力，讓台灣要增建採購多餘的核能電廠，再配合反核人士的大力鼓吹，以非我族類就不是人的惡意言詞傳達訴求；坐在冷氣房裡用鍵盤響應更是流行，沒在「不要再有下一個福島」旗前面拍照打卡怎麼算潮？

2015年代表民進黨參選的蔡英文那一句「台灣其實不缺電」更是一錘定音，一時間，台電被醜化成貪婪又惡意藏電的過街老鼠，大夥都可拿起石塊向它丟去，好像台電內部真有什麼通天本領，有辦法藏起電來不為人知，只是如果真有這樣的獨家技術，特斯拉的電動車老早就會由台灣研發生產，不是嗎？

接下來的發展也不用再多加描述，蔡英文政府上任，重啟核能電廠、火力全開發電、要公務員中午不開冷氣、還曾異想天開晚上十點之後限電，總總作為，還有人敢說，台灣其實不缺電嗎？

要治療這種不快樂的症狀，只能從根本治療，否則治標不治本，無法藥到病除。如何根本治療？其實還是回歸到主政者的心態，因為在野時的一句「台灣其實不缺電」，讓民進黨政府對待缺電如同看到佛地魔般不能說，也連帶著一些有肩膀有擔當的公務人員也只能靜默不語，明明電力不夠卻自欺欺人，蔡英文政府就像穿著國王新衣的小丑般活在想像的世界。

電在哪裡？那時候的人們被催眠著用愛能發電；滿滿對台灣的愛，怎麼可能會缺電。

如何根本治療？就請現在的執政黨開誠布公的承認，在野的時候為了騙選票，你說了謊、造了假；其實用愛，只能騙人、不能發電。

唯有面對，才有可能理性的下一步來討論，台灣的兩千三百萬人，也才能有對話的空間。而其實，面對電力如此、面對年金改革如此、面對任何髮夾彎的議題，也應該如此！

最後，「叭～～」長達數秒不間斷的喇叭聲在車陣中蔓延，不知曾幾何時，也不知是否為心理作用，但最近在馬路上看到聽到車輛互不相讓比例越來越高。不以偏概全，但請靜下心想想，生活在台灣這塊土地上的朋友，最近一次共同的快樂，是多久以前？

去年代表字是「茫」、前年是「苦」，今年已經過了近一半，如果蔡英文政府再不想著改變，您認為，會用什麼字來代表今年呢？

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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