2024節能補助更新！冷氣、冰箱、除濕機最高領5千　2家電補助沒了

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而貨物稅減免則適用新購入家電，購買一級能效冷（暖）氣、冰箱最高享2000元貨物稅減免，而購買一級能效除濕機最高可享1200元貨物稅減免。如為分離式冷氣機者，其補助產品數量按室外機台數認定，兩項補助只要符合規定，都沒有限制申請台數。
舉例，如果民眾家中3房住家要汰舊換新3台一級能效冷氣、2台一級能效除濕機與1台一級能效冰箱，在皆符合汰舊換新節能補助及貨物稅減免條件下，可領取冷氣與冰箱1萬2000元節能補助與3項家電共1萬400元貨物稅減免，總計2萬2400元補助。
📌如何申請冷氣機、電冰箱節能補助？
步驟一、依家中需求，挑選1級能效的冷氣機或電冰箱。搜尋「112年住宅家電汰舊換新節能補助」的「補助產品查詢」，查詢可補助產品型號。
步驟二、於補助期間內購置1級能效的冷氣機或電冰箱並完成安裝。業者於家中回收舊冷氣或冰箱，務必索取「廢四機回收聯單第三聯」，也就是消費者收執聯。
步驟三、準備文件提出申請，可網路線上申請或掛號郵寄2選1。
📌電子發票應如何檢具發票申請補助？
電子發票若以載具接收儲存於財政部雲端發票平台，則需以手機使用雲端發票APP，開啟「發票存摺」，點選所購買的1級能效冷氣或電冰箱的電子發票，並將詳細資訊（包括發票日期、產品型號等交易明細）截圖存檔。
若為儲存於載具（手機條碼、自然人憑證條碼、悠遊卡、icash、一卡通、信用卡/簽帳金融卡）的電子發票，則請至財政部「電子發票整合服務平台」點選載具（卡片）專區，進入「載具消費發票查詢」，輸入載具及發票資訊後，點選所購買的1級能效之「冷氣」或「冰箱」的電子發票，並將詳細資訊（包括發票日期、產品型號等交易明細）截圖存檔。
📌怎麼查詢申請進度？
可上「112年住宅家電汰舊換新節能補助」專屬網站，點選「進度查詢」。受理後審件中心將以簡訊級Email通知申請進度訊息。補助申請如有任何問題，可洽詢專線02-29559666（周一至周日 08:00~21:00）。
📌如何申請冷氣機、電冰箱、除濕機貨物稅減免？
線上申請：民眾可選擇「憑證身分認證」如自然人憑證或已註冊健保卡等，或是選擇以金融機構帳戶作為「簡化身分認證」，上傳載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，以及存摺封面檔案，經國稅局審核退稅，職播退稅到提供帳戶或支票退稅。
填寫紙本申請書：申請者要檢附身分證或護照、居留證影本，以及載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，臨櫃或是郵寄到任一國稅局辦理，經國稅局審核退稅，職播退稅到提供帳戶或支票退稅。
📌怎麼查詢申請進度？
可上財政部稅務入口網⭢購買節能電器退還減徵貨物稅專區⭢消費者進度查詢。