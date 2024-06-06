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2024節能補助更新！冷氣、冰箱、除濕機最高領5千　2家電補助沒了

▲購買一級能效的冷氣、冰箱，最高可領5000元節能補助。（圖／記者潘毅攝）
▲購買一級能效的冷氣、冰箱，最高可領5000元節能補助。（圖／記者潘毅攝）

記者徐銘穗/綜合報導

1度電最高8.46元的夏季電費啟動了，經濟部能源局提醒，家中冷氣如果使用超過10年以上的冷氣，就算有定期洗濾網、洗冷氣機，但家電一老舊，運轉效能差會更耗電，將其汰換成一級能效變頻冷氣，1年約可省下1715元電費，還可領每台最高5000元補助。《NOWnews今日新聞》整理2024最新冷氣、冰箱、除濕機節能補助與貨物稅減免申請條件、申請步驟與進度查詢，帶讀者一文掌握。瓦斯爐每台2000元與熱水器每台3000元補助已用罄。

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「汰舊換新節能補助」及「貨物稅減免」都有加碼持續到明年6月14日為止，不過如果經費用完，補助將提早結束。兩種補助的方式差別在於是否有舊機器，住家汰舊換新節能補助，只要將舊冷（暖）氣、冰箱，汰換成一級能效機種，每台可享3000元補助。

而貨物稅減免則適用新購入家電，購買一級能效冷（暖）氣、冰箱最高享2000元貨物稅減免，而購買一級能效除濕機最高可享1200元貨物稅減免。如為分離式冷氣機者，其補助產品數量按室外機台數認定，兩項補助只要符合規定，都沒有限制申請台數。

▲若室外氣溫低於10度、室內溫度在20度左右時，相對溼度必須遠低於50%以下，才能避免玻璃內緣結露滴水。（圖／記者徐銘穗攝）
▲購買一級能效除濕機，每台最高可減免1200元貨物稅。（圖／記者徐銘穗攝）
舉例，如果民眾家中3房住家要汰舊換新3台一級能效冷氣、2台一級能效除濕機與1台一級能效冰箱，在皆符合汰舊換新節能補助及貨物稅減免條件下，可領取冷氣與冰箱1萬2000元節能補助與3項家電共1萬400元貨物稅減免，總計2萬2400元補助。

📌如何申請冷氣機、電冰箱節能補助？

步驟一、依家中需求，挑選1級能效的冷氣機或電冰箱。搜尋「112年住宅家電汰舊換新節能補助」的「補助產品查詢」，查詢可補助產品型號。

步驟二、於補助期間內購置1級能效的冷氣機或電冰箱並完成安裝。業者於家中回收舊冷氣或冰箱，務必索取「廢四機回收聯單第三聯」，也就是消費者收執聯。

步驟三、準備文件提出申請，可網路線上申請或掛號郵寄2選1。

▲冰箱、冷氣節能補助申請3步驟。（圖／經濟部提供）
▲冰箱、冷氣節能補助申請3步驟。（圖／經濟部提供）
📌電子發票應如何檢具發票申請補助？

電子發票若以載具接收儲存於財政部雲端發票平台，則需以手機使用雲端發票APP，開啟「發票存摺」，點選所購買的1級能效冷氣或電冰箱的電子發票，並將詳細資訊（包括發票日期、產品型號等交易明細）截圖存檔。

若為儲存於載具（手機條碼、自然人憑證條碼、悠遊卡、icash、一卡通、信用卡/簽帳金融卡）的電子發票，則請至財政部「電子發票整合服務平台」點選載具（卡片）專區，進入「載具消費發票查詢」，輸入載具及發票資訊後，點選所購買的1級能效之「冷氣」或「冰箱」的電子發票，並將詳細資訊（包括發票日期、產品型號等交易明細）截圖存檔。

▲如發票使用電子載具，可截圖憑證。（圖／經濟部提供）
▲如發票使用電子載具，可截圖憑證。（圖／經濟部提供）
📌怎麼查詢申請進度？

可上「112年住宅家電汰舊換新節能補助」專屬網站，點選「進度查詢」。受理後審件中心將以簡訊級Email通知申請進度訊息。補助申請如有任何問題，可洽詢專線02-29559666（周一至周日 08:00~21:00）。

📌如何申請冷氣機、電冰箱、除濕機貨物稅減免？

線上申請：民眾可選擇「憑證身分認證」如自然人憑證或已註冊健保卡等，或是選擇以金融機構帳戶作為「簡化身分認證」，上傳載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，以及存摺封面檔案，經國稅局審核退稅，職播退稅到提供帳戶或支票退稅。

填寫紙本申請書：申請者要檢附身分證或護照、居留證影本，以及載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，臨櫃或是郵寄到任一國稅局辦理，經國稅局審核退稅，職播退稅到提供帳戶或支票退稅。

▲申請一級能效冰箱、冷氣貨物稅減免流程。（圖／國稅局提供）
▲申請一級能效冰箱、冷氣貨物稅減免流程。（圖／國稅局提供）
▲冰箱、冷(暖)氣、除濕機減徵貨物稅稅額表。（圖／國稅局提供）
▲冰箱、冷(暖)氣、除濕機減徵貨物稅稅額表。（圖／國稅局提供）
📌怎麼查詢申請進度？

可上財政部稅務入口網⭢購買節能電器退還減徵貨物稅專區⭢消費者進度查詢。

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