快訊／蔡阿嘎突發律師聲明！開除10年員工蘿拉：不法行為影響公司
百萬YouTuber蔡阿嘎身為網紅始祖，2008年開始就在網路發跡，大頭佛、宗翰、蘿拉等團隊人員也深受粉絲喜愛，眾人一手打造出頻道高流量。沒想到，蔡阿嘎今（6）日卻突然發布律師聲明，表示蘿拉因個人不法行為嚴重違反公司政策及工作規則，宣布終止勞雇關係及所有合作，蔡阿嘎工作室大動作開除待了10年元老級員工蘿拉，讓老粉絲都錯愕問「到底發生什麼事了？」
記者賴禹妡／綜合報導
蔡阿嘎今日晚間突然在IG發布律師聲明，內容提到蘿拉因個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與林沛蓁小姐之勞雇關係。未來蘿拉不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，也解除所有形式合作關係，「不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」
聲明中提到，關於蘿拉個人不法行為，業經個人向公司坦承在案，蔡阿嘎及其團隊成員事前並不知情，現已委託律師代為處理後續一切法律程序，將靜候結果，感謝各界關心。目前蔡阿嘎並未說明內情，但蘿拉身為元老級員工，待在公司打拼已經有10年資歷，如今蔡阿嘎工作室卻大動作宣布開除，讓不少網友感到相當震驚，也希望蔡阿嘎能出面解釋，「老粉們看著阿嘎、宗翰、蘿拉一路過來，真的很難突然接受。」