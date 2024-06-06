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台灣人最愛泡麵不是「來一客、滿漢大餐」！銷量認了：這碗是冠軍

▲台灣泡麵口味多樣化，其中來一客鮮蝦魚板、滿漢大餐也受到眾多外國旅客喜愛，家樂福公開了今年上半年的泡麵銷量排行。（圖／家樂福提供）
▲台灣泡麵口味多樣化，其中來一客鮮蝦魚板、滿漢大餐也受到眾多外國旅客喜愛，家樂福公開了今年上半年的泡麵銷量排行。（圖／家樂福提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

台灣泡麵口味多樣化，其中來一客鮮蝦魚板、滿漢大餐也受到眾多外國旅客喜愛，不過賣場也公開了今年上半年的泡麵銷量排行，真正受到台灣人喜愛的熱銷王者，反而是經典古早味「統一肉燥麵」，不到半年時間賣出約3200萬元的營收，銷量相當驚人。《NOWnews》整理近期賣場泡麵優惠，提早為中元節拜拜做準備。

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根據量販店家樂福表示，台灣泡麵市場有別於其他食品，幾乎沒有淡季，年銷售皆超過百億元，甚至形成了獨有的泡麵文化，依據習俗在特定節日，成為供桌拜拜上最常見的必選商品，舉凡傳統麵食甚至鍋品，都可成為泡麵題材，百種口味琳瑯滿目，家樂福也公開2024年1至5月份的泡麵熱銷排行榜。

🟡台灣最熱賣泡麵排行榜

TOP1：統一肉燥麵

TOP2：來一客-鮮蝦魚板

TOP3：農心辛拉麵

TOP4：滿漢大餐蔥燒牛肉

TOP5：科學麵-原味

TOP6：台酒花雕雞麵

TOP7：維力炸醬麵

TOP8：味味A排骨雞麵

TOP9：統一辣味蔥燒牛肉

TOP10：統一鮮蝦麵

▲統一肉燥麵擊敗眾多超夯泡麵，成為不敗經典。（圖／家樂福提供）
▲統一肉燥麵擊敗眾多超夯泡麵，成為不敗經典。（圖／家樂福提供）
🟡泡麵買一送一快囤

 剛結束5月繳稅季，6月更需要精打細算《NOWnews》整理全聯、家樂福兩大通路泡麵優惠，接下來也準備要迎接中元節拜拜，快趁便宜搶囤一波。

📍家樂福｜即起至6月18日
◾統一袋麵系列x5包，原價90元特價78元

◾來一客系列X3入，原價75元特價65元

◾維力炸醬麵袋麵系列90克x5，原價85元特價75元

◾味味Ａ炒泡麵111~112克x2，原價78元特價58元

◾君悅酒店，川味紅燒牛肉麵／慢韻清燉牛肉麵／濃香星味叻沙米555~623克，售價299元買1送1

◾曾蒙牛牛肉麵紅燒／清燉500克，售價199元買1送1

📍全聯｜即起至6月13日
◾維力炸醬麵-原味90gx5入，特價75元

◾牛頭牌乾拌麵-椒香胡麻116g X 4入，特價149元

◾味味A炒泡麵-爆香三杯風味／香辣炸醬風味112g，特價29元

◾鄉傳國民拌麵-醬香風味／油雞風味96g X 4入，原價129元買1送1

◾日正龍廚花椒芝麻寬粉105gＸ3入，原價160元買1送1

▲泡麵。（圖/記者張嘉哲攝）
▲ 剛結束5月繳稅季，6月更需要精打細算《NOWnews》整理全聯、家樂福兩大通路泡麵優惠，接下來也準備要迎接中元節拜拜，快趁便宜搶囤一波。（示意圖／記者張嘉哲攝）

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