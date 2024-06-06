台灣人最愛泡麵不是「來一客、滿漢大餐」！銷量認了：這碗是冠軍

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🟡台灣最熱賣泡麵排行榜
TOP1：統一肉燥麵
TOP2：來一客-鮮蝦魚板
TOP3：農心辛拉麵
TOP4：滿漢大餐蔥燒牛肉
TOP5：科學麵-原味
TOP6：台酒花雕雞麵
TOP7：維力炸醬麵
TOP8：味味A排骨雞麵
TOP9：統一辣味蔥燒牛肉
TOP10：統一鮮蝦麵
🟡泡麵買一送一快囤
剛結束5月繳稅季，6月更需要精打細算《NOWnews》整理全聯、家樂福兩大通路泡麵優惠，接下來也準備要迎接中元節拜拜，快趁便宜搶囤一波。
📍家樂福｜即起至6月18日
◾統一袋麵系列x5包，原價90元特價78元
◾來一客系列X3入，原價75元特價65元
◾維力炸醬麵袋麵系列90克x5，原價85元特價75元
◾味味Ａ炒泡麵111~112克x2，原價78元特價58元
◾君悅酒店，川味紅燒牛肉麵／慢韻清燉牛肉麵／濃香星味叻沙米555~623克，售價299元買1送1
◾曾蒙牛牛肉麵紅燒／清燉500克，售價199元買1送1
📍全聯｜即起至6月13日
◾維力炸醬麵-原味90gx5入，特價75元
◾牛頭牌乾拌麵-椒香胡麻116g X 4入，特價149元
◾味味A炒泡麵-爆香三杯風味／香辣炸醬風味112g，特價29元
◾鄉傳國民拌麵-醬香風味／油雞風味96g X 4入，原價129元買1送1
◾日正龍廚花椒芝麻寬粉105gＸ3入，原價160元買1送1