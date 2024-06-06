和美罕見3.7地震！彰化斷層百年未動　未來恐有「7.6以上地震」

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彰化斷層是「逆移斷層」，呈北北西轉南北走向，由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近，被中央地質調查所列為「第一類活動斷層」，1848年12月3日的彰化地震，規模預估高於7.0、地震深度僅5公里，共造成1030人死亡，22664戶全倒。
過去由全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，曾總計整理出44個未來有可能會發生地震的孕震構造，其中未來50年發生大於規模6.5地震機率達99％、大於規模6.7地震94％、大於規模7地震機率54％，而針對彰化斷層，則有有5%幾率發生規模7.6以上地震。
氣象署則說明，地震是板塊不斷運動並在邊界處持續累積應力並爆發的結果，應力的累積與釋放，隨時間可以粗分成：
1、震間期：2次大地震之間的時期，板塊交界處的上部地殼因為應力還不夠大，所以被「鎖住」。隨著隱沒板塊不斷沉入，另一個板塊會默默被推走，交界處在這個階段不會錯動，而是持續累積能量等待爆發。
2、同震期：當被鎖住的區域受不了擠壓而被「打開」，此時應力達到臨界點，大地震就來了！這時原本被推著走的板塊由交界處開始，往「推它的板塊」方向移動，是能量大釋放的時期。
3、震後期：大地震發生後的幾日到數年甚至是數十年之內，地殼還是會變形和移動，只是兩個板塊交界處的上部地殼會再慢慢「鎖起來」，繼續下一波能量累積。
氣象署強調，地震「幾年發生幾次、地震特性」，都會讓「週期」有不同理解，所謂的地震週期，只是個粗略的數字。假設地震週期是5年，可能意味著，10年發生2次、100年發生20次，不同的取樣空間與地震數量，也有不同說法。
且地區的地震特性不同，單看數字也容易產生誤解，像台灣東、西部的斷層系統、板塊運動方式不同，把它們的地震週期合併來看並不合適。