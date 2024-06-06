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和美罕見3.7地震！彰化斷層百年未動　未來恐有「7.6以上地震」

▲昨（5）日晚間9時20分，彰化縣和美鎮罕見發生芮氏規模3.7地震。（圖／中央氣象署提供）
▲昨（5）日晚間9時20分，彰化縣和美鎮罕見發生芮氏規模3.7地震。（圖／中央氣象署提供）

記者張志浩／綜合報導

昨（5）日晚間9時20分，彰化縣和美鎮罕見發生芮氏規模3.7地震，由於震央位置相當特別，有當地民眾稱聽到「地鳴聲」，加上彰化斷層已超過百年沒有發生大地震引起熱議，若根據台灣地震模型團隊研究資料，彰化斷層在未來50年內，有5%幾率發生規模7.6以上地震，不過中央氣象署表示，「地震週期」只是分析地震發生可能有規律的參考點，平時做好防災才是上策。

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氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，昨日地震深度只有21.9公里，是淺層地震，當地很多民眾有感，至於是否由彰化斷層引起，根據資料顯示，彰化斷層是東傾的斷層，加上過去研究它是盲斷層，因此需要未來更多的資料來分析和探討。

彰化斷層是「逆移斷層」，呈北北西轉南北走向，由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近，被中央地質調查所列為「第一類活動斷層」，1848年12月3日的彰化地震，規模預估高於7.0、地震深度僅5公里，共造成1030人死亡，22664戶全倒。

▲未來50年，全台44個未來有可能會發生地震的孕震構造及發震機率。（圖／台灣地震模型（TEM）研究團隊）
▲未來50年，全台44個未來有可能會發生地震的孕震構造及發震機率。（圖／台灣地震模型（TEM）研究團隊）
過去由全台各地專家組成的「台灣地震模型（TEM）研究團隊」，曾總計整理出44個未來有可能會發生地震的孕震構造，其中未來50年發生大於規模6.5地震機率達99％、大於規模6.7地震94％、大於規模7地震機率54％，而針對彰化斷層，則有有5%幾率發生規模7.6以上地震。

氣象署則說明，地震是板塊不斷運動並在邊界處持續累積應力並爆發的結果，應力的累積與釋放，隨時間可以粗分成：

1、震間期：2次大地震之間的時期，板塊交界處的上部地殼因為應力還不夠大，所以被「鎖住」。隨著隱沒板塊不斷沉入，另一個板塊會默默被推走，交界處在這個階段不會錯動，而是持續累積能量等待爆發。

2、同震期：當被鎖住的區域受不了擠壓而被「打開」，此時應力達到臨界點，大地震就來了！這時原本被推著走的板塊由交界處開始，往「推它的板塊」方向移動，是能量大釋放的時期。

3、震後期：大地震發生後的幾日到數年甚至是數十年之內，地殼還是會變形和移動，只是兩個板塊交界處的上部地殼會再慢慢「鎖起來」，繼續下一波能量累積。

▲地震是板塊不斷運動並在邊界處持續累積應力並爆發的結果。（圖／中央氣象署提供）
▲地震是板塊不斷運動並在邊界處持續累積應力並爆發的結果。（圖／中央氣象署提供）
氣象署強調，地震「幾年發生幾次、地震特性」，都會讓「週期」有不同理解，所謂的地震週期，只是個粗略的數字。假設地震週期是5年，可能意味著，10年發生2次、100年發生20次，不同的取樣空間與地震數量，也有不同說法。

且地區的地震特性不同，單看數字也容易產生誤解，像台灣東、西部的斷層系統、板塊運動方式不同，把它們的地震週期合併來看並不合適。

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