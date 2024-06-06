和美3.7地震很罕見！氣象署：無異常情況 需調查與彰化斷層關聯
昨（5）日晚間9時20分，彰化縣和美鎮罕見發生芮氏規模3.7地震，不少民眾擔憂可能是百年未有大地震的「彰化斷層」蠢蠢欲動，對此氣象署指出，彰化斷層屬於盲斷層，需要更多資料分析，才能判斷地震關聯性，不過彰化和美一帶，過去本就會有零星規模4以下地震，因此目前無異常狀況。
記者張志浩／綜合報導
氣象署地震測報中心科長廖哲緯表示，昨晚彰化和美的地震，深度僅21.9公里，算是很淺層的地震，因此附近很多民眾有感，至於大家關心的彰化斷層，它是屬於逆衝斷層，並沒有破出地表，此外，彰化斷層屬於東傾的斷層，加上過去研究發現是「盲斷層形式」，因此要判定這次地震和彰化斷層的關聯性，需要未來更多的資料來分析和探討。
廖哲緯補充，查詢歷史資料，昨晚發生規模3.7地震的地方，過去有時也會有零星地震，主因還是台灣位於板塊擠壓碰撞帶，地質環境破碎，就會藉由地震釋放應力；值得注意的是，這邊過去地震「規模都在4以下」，沒有超過4，整個破裂型態比較小，目前還沒有異常情況發生。
而有關0403花蓮大地震，截至今天上午10時，氣象署統計已經有1507起餘震，整體餘震情形趨緩，在4月22日、23日經歷另一波高峰後，直到現在已經趨於穩定，只有零星較大餘震時不時出現，提醒民眾，台灣是地震好發區，平視務必做好防震和防災準備。