被婆婆要求5點起床煮早餐　老公「這招」幫她擺平

婆媳問題向來難解，因此老公是「神隊友」還是「豬隊友」相當重要。近日一名女網友透露，婆婆不斷暗示她要 5 點起床煮早餐，讓她困擾不已，多虧老公出了妙計，讓婆婆 1 個月內就大喊吃不消，改變心意取消要媳婦做早餐的要求。

該名網友在臉書社團「王子與公主病」發文表示，自己婚前曾詢問老公「你家媳婦要早起準備早餐嗎？」老公說不需要，大家都是外食族，頂多前一天買麵包當隔天早餐。

結婚後，婆婆卻不斷暗示原 po ，表示自己以前得準備三餐給公婆吃，甚至早上 5 點就起床煮早餐，不屑地說「哪像你睡到要上班才起來，太好命了！」原 po 聽懂婆婆的意思後，找老公討論該怎麼辦，老公卻直接拆穿婆婆「你起來煮也沒人會吃，老公主都睡到 10 點才起來。」更加碼爆料婆婆只有過年才會煮東西給她公婆吃，還是在 8 點之後。