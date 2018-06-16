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生活

被婆婆要求5點起床煮早餐　老公「這招」幫她擺平

生活中心／綜合報導2018/06/16 17:50
▲女網友被婆婆要求 5 點起床煮早餐，老公一招幫她擺平。（示意圖／pixabay）
▲女網友被婆婆要求 5 點起床煮早餐，老公一招幫她擺平。（示意圖／pixabay）

婆媳問題向來難解，因此老公是「神隊友」還是「豬隊友」相當重要。近日一名女網友透露，婆婆不斷暗示她要 5 點起床煮早餐，讓她困擾不已，多虧老公出了妙計，讓婆婆 1 個月內就大喊吃不消，改變心意取消要媳婦做早餐的要求。

該名網友在臉書社團「王子與公主病」發文表示，自己婚前曾詢問老公「你家媳婦要早起準備早餐嗎？」老公說不需要，大家都是外食族，頂多前一天買麵包當隔天早餐。

結婚後，婆婆卻不斷暗示原 po ，表示自己以前得準備三餐給公婆吃，甚至早上 5 點就起床煮早餐，不屑地說「哪像你睡到要上班才起來，太好命了！」原 po 聽懂婆婆的意思後，找老公討論該怎麼辦，老公卻直接拆穿婆婆「你起來煮也沒人會吃，老公主都睡到 10 點才起來。」更加碼爆料婆婆只有過年才會煮東西給她公婆吃，還是在 8 點之後。

為了不讓老婆為難，原 po 的老公出了個妙計，「老公主若再跟你說一次，叫你 5:00 煮早餐，我以後就每天早上五點，讓她起床吃早餐。」原 po 配合老公計畫，自婆婆再次抱怨的隔天起就每天早起煮早餐，而老公和公公也每天早上 6 點就叫婆婆起床吃早餐，就這樣過了一個月，婆婆終於忍不住舉白旗認輸，直接生氣不吃了。

老公的「奇招」讓網友們笑翻，紛紛留言「為神隊友與好公公鼓掌」、「笑死！自己起不來是要人家做什麼早餐」、「想要整別人結果整到自己」、「連老公、兒子都看不下去，什麼時代了還 5 點起床煮早餐」、「老公主這算是自討苦吃嗎？」「到底為什麼就是有老女人要為難女人」。

關鍵字婆媳早餐早起神隊友
粽子豬肉內餡加這味　引網友共鳴

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