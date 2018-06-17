民調：蔡英文政府捍衛台灣國際空間　高達6成民眾沒信心

這份民調的問題為「最近中共又搶走我們非洲邦交國布吉納法索，同時向世界各國航空公司要求將台灣改名為『中國台灣』，目的是全面壓縮台灣國際生存空間。您覺得中共這些行為正當或不正當？」結果發現，2.8%認為非常正當，9.1%還算正當，28.9%不太正當，50.2% 一點也不正當，9.1%沒意見或拒答。

由游盈隆所主持的台灣民意基金會今(17)日公布蔡英文總統民調，結果顯示近八成民眾不支持中國大陸近期對台灣所發動的邦交國爭奪戰行為，但也有高達六成民眾對蔡英文政府能否有效維護台灣國際生存空間缺乏信心。

換句話說，在年滿二十歲的台灣成年人中，有高達近八成的人認為，中國大陸近期對台所發動的這些作為是不正當的行為，認為中共這些作為正當的只有一成二。

民調再問「面對中共全面壓縮台灣國際生存空間，您對蔡英文政府有效維護台灣國際生存空間有沒有信心？」結果顯示，9.8%非常有信心，22.9%還算有信心，23.3%不太有信心，37%一點也沒信心，7%沒意見或拒答。

換句話說，在年滿二十歲的台灣成年人中，有32.7% 基本上對蔡英文政府有信心，但多達60.3% 的人沒有信心，沒信心的人比有信心的人多27.6 個百分點，出現巨大的信心落差，顯示台灣人對蔡政府的外交信心相當薄弱。

進一步分析顯示，25-54歲的台灣青壯族群對蔡政府沒有信心的比例，高達六成八以上。至於在台灣高教育族群方面，大學以上教育程度的成年人中，有高達七成三對蔡政府缺乏信心，同樣在專科程度的成年人中，有六成九的人沒有信心。民調指出，這樣的信心危機，是一個嚴重的警訊，蔡政府不可掉以輕心，如果蔡政府的因應之道只是一昧譴責中國大陸，而沒有其他具體有效的作為，恐無法解決當前信心危機的問題。

這份民調的訪問期間是 2018 年 6 月 11-12 兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1073 人，抽樣誤差在 95% 信心水準下，正負 2.99 個百分點。