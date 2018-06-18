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新鮮人履歷多半「令人窒息」　NG三大主因有這些

記者彭夢竺／台北報導2018/06/18 09:20
▲根據人力銀行調查，企業收到新鮮人履歷多半屬於「令人窒息」的履歷，NG的三大主因分別為專長技能、自傳、應徵職務。（圖／104提供）
▲根據人力銀行調查，企業收到新鮮人履歷多半屬於「令人窒息」的履歷，NG的三大主因分別為專長技能、自傳、應徵職務。（圖／104提供）

迎接6月畢業季，許多應屆畢業生準備進入職場，根據人力銀行調查，目前全職工作機會達36.8萬個，創下史上新高；不過，企業近期收到的新鮮人履歷竟有37%為NG履歷，造成履歷NG的三大主因分別為專長技能、自傳、應徵職務。人力銀行建議，目前企業收到新鮮人履歷多半屬於「令人窒息」的履歷，新鮮人應針對不同產業、不同職務的需求來撰寫客製化履歷，較容易有成功的機會。

根據104人力銀行統計，目前線上共67.7萬個全職工作機會，比去年畢業季增加13%，其中，不限工作經驗的工作有44.8萬個，當中註明「接受應屆畢業生」的工作機會有36.8萬個，年增18%，增幅高於全體全職工作。

不過，企業近期收到新鮮人履歷有37%為NG履歷，NG的三大主因為沒填寫專長，或是專長技能不符、沒有差異的自傳，以及沒填應徵職務或描述錯誤。調查顯示，有75%的履歷慘遭淘汰，平均每4份履歷表，只有1份能獲得面試機會；另有，有84%的企業在乎從履歷表中能看出關鍵特質。

104人資學院資深副總經理花梓馨指出，目前企業收到新鮮人履歷多半屬於「令人窒息」的履歷，依照他們彙集18.5萬份受測樣本產出的「人格特質測驗」，分析最多新鮮人應徵的三大主要職務為行銷類、業務銷售類，以及工程研發類，結果發現應徵行銷的，履歷表看不出敏覺性、負責任、創造性，應徵業務銷售的履歷表缺少敏覺性、負責任，應徵「工程研發」的履歷表缺少謹慎性、適應性、思辨性。

花梓馨強調，只有25%的履歷表能獲得面試機會，新鮮人應針對不同產業、不同職務的需求來撰寫客製化履歷，以提升在履歷海中脫穎而出的機會。

關鍵字畢業求職應屆畢業生104人力銀行履歷
過半盼60歲前退休　8成憂錢不夠

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