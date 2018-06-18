盤點蔡英文十二張芭樂票　孫大千：民調低剛好而已

台灣民意基金會昨公布總統蔡英文執政民調，數據顯示，在是否贊同蔡英文處理國家大事方式，包括重要人事安排與政策不贊同者達五成二，與上個月相比，贊同者僅 32.7 %，下跌 6.5%。國民黨前立委孫大千今(18)日在臉書貼文表示，對一個「滿口謊言，跳票連連」的蔡英文總統來說，這樣的低民調支持度真的只是剛剛好而已。
孫大千也盤點蔡英文的十二張經典芭樂票，包含第一，「勞工永遠是民進黨心裡最柔軟的那一塊。」；第二，「兩岸關係，維持現狀。」
第三，「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」
第四，「謙卑、謙卑、再謙卑。」；第五，「藻礁永存。」；第六，「我是蔡英文，我支持婚姻平權。」；第七，「執政後不會缺電。」
第八，「最低工資3萬元，是我的夢想數字。」；第九，「其實我是接近的，只是你不知道我在接近你而已。」；第十，「如果有一個總統，讓我們的人民走上街頭，在這麼冷的地方站這麼久，這個總統應該要感到羞愧！ 大家說對不對？」
第十一，「我的政府，是有史以來最會溝通的政府。」；第十二，「國家一定會更用心來照顧國軍，我說到做到，大家放心。」
孫大千說，看完了這十二張經典的芭樂票，你還會相信蔡英文嗎？你會不會覺得，她現在的民調支持度還太高了呢？