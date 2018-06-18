盤點蔡英文十二張芭樂票　孫大千：民調低剛好而已

台灣民意基金會昨公布總統蔡英文執政民調，數據顯示，在是否贊同蔡英文處理國家大事方式，包括重要人事安排與政策不贊同者達五成二，與上個月相比，贊同者僅 32.7 %，下跌 6.5%。國民黨前立委孫大千今(18)日在臉書貼文表示，對一個「滿口謊言，跳票連連」的蔡英文總統來說，這樣的低民調支持度真的只是剛剛好而已。

孫大千也盤點蔡英文的十二張經典芭樂票，包含第一，「勞工永遠是民進黨心裡最柔軟的那一塊。」；第二，「兩岸關係，維持現狀。」

第三，「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」