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娛樂

影／女星獻出電視劇初吻　害羞反應全都錄

記者吳維書／台北報導2018/06/18 12:48
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製作人王珮華籌備的八點大戲《大時代》正如火如荼趕拍中，劇中演員Gino跟小甜甜頂著高溫在雙溪拍攝吻戲，飾演宮廟桌頭「蕭春桃」的小甜甜，與喜歡當老師的Gino「賀良才」意外迸出火花，情急之下蕭春桃吻住賀良才，拍完吻戲後，小甜甜才跟Gino坦承，「這是我電視劇的螢幕初吻。」並直喊奇妙，雙方互讚彼此嘴唇超軟、超好親。

Gino看到小甜甜的緊張，事先還講笑話緩和她的情緒，沒想到她卻自爆，「人家很久沒那個了。」讓Gino嚇到愣住，她才趕緊臉紅解釋，「人家單身5年，已經很久沒接吻了，真的會很害羞啦。」但這場吻戲也讓小甜甜直呼，「好想消失在地球表面。」原來有一慕導演表示不用真親，靠近就好，結果她一時緊張，嘴巴自動嘟上去，讓Gino真的展現愣住神情，戲劇效果相當好。小甜甜害羞猛喊太尷尬，但不忘開玩笑，說要轉帳給導演跟編劇，讓眾人笑翻。


▲小甜甜獻出電視劇初吻。（圖／民視提供 , 2018.6.18）

兩人拍吻戲之前還挨餓不吃午餐，因為看到劇組竟然準備臭豆腐，讓兩人大喊，「是在整我們嗎？」為避免口中異味，兩人索性不吃，直到拍完這場戲才放心吃午餐，不僅如此，小甜甜開拍之前不忘塗上櫻桃口味的唇蜜，Gino則大讚她專業又敬業。

關鍵字大時代小甜甜gino吻戲
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