蔡阿嘎開除蘿拉鬧翻！YTR「拆夥名單」曝光　他們親兄弟變陌生人

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曾在屏東聲稱坐擁「6萬人團隊」，YouTube頻道更有160萬追蹤的團體「狠愛演」，在2020年震撼宣布頻道停更，坦言團內經營出現了一些問題，大家在未來發展方向找不到平衡點，因此各自選擇單飛。時間經過4年，成員胡椒、大蛇丸以及牛排都在各自頻道努力，也有不錯的成績，只不過現在多數只看得到胡椒與大蛇丸一起合作拍片，而三人合體的畫面較少，讓粉絲都覺得非常可惜。
🟡張家兄弟
知名實況主統神（張嘉航）與哥哥國動（張葦航）過去曾經一起經營直播、拍片等，直到2022年正式決裂，兩人各自發展，聲稱對方現在就是陌生人，不會提起對方，也不會同台合作。統神過去也在網路節目《統神電台》提到：「單飛還是比較好啦，畢竟一個團體在一起難免利益糾葛、勾心鬥角。」觀眾未來還想看到兩兄弟合體，恐怕是有點困難。
🟡各種同學
這原本是一群來自高雄高級工業職業學校的畢業生組成的團隊，影片都是敘述許多在學校會發生的「各種同學」，在2017年發跡之後人氣非常高，而隨著成員開始有了其他生涯規劃之後，初代成員陸續從頻道畢業，目前僅剩下一謙元老還在頻道中，雖然有加入二代成員，不過觀眾也認為原始成員拍出來的影片令人懷念。
🟡超癢情侶
YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」是一對台馬跨國情侶，兩人雖然都各自有頻道，不過也經常合作拍片出現在對方頻道當中，不過今年兩人宣布「超癢情侶4年感情畢業了！」原本外界以為雙方是和平分手，不過在近日卻爆出分手原因是因為男方超強劈腿，而Soya分手兩個月後也已經交了新男友，未來兩人也不會再同框。
而除了以上列出的這些以外，其實還有許多因為職涯規劃不同而宣布團隊停更的YouTuber，像是「這群人」就是經典案例，團體成員之間並沒有交惡，不過現在都有各自發展，想看到完整成員合體的影片，可能要偶爾才會在成員頻道當中才能看到，也讓資深觀眾大嘆可惜。