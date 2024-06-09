台灣也不買了！宏都拉斯蝦對台出口雪崩近6成 蝦農嘆今年會再減
台灣原本是宏都拉斯白蝦最大出口市場，但在2023年3月26日，宏國選擇和我斷交轉和中國建交，原本希望能打開中國市場大賺人民幣，沒想到建交後中國並未履諾進口，而台灣對宏都拉斯白蝦購買量也大幅下滑。最新統計顯示，今年前5月宏國白蝦對台出口量腰斬，減幅達56%，足足比去年同期少了526萬磅。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合宏媒報導，在宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年3月正式宣佈與台灣斷交之後，對該國的養蝦產業造成了強烈影響。宏都拉斯國家水產養殖協會（Andah）公布的2024年5月市場報告顯示，今年前5月白蝦出口量達2647萬3782磅，比去年同期的3267萬7892磅，減少620萬4110磅，減幅約19%。
報導指出，造成出口量下滑的主要因素是對台出口量銳減。統計期間的出口量從去年的942萬7272磅降至416萬6872磅，大幅減少526萬400磅，減幅高達55.8%。若以今年前5個月減少620萬4110磅來看，光是台灣就佔了84.78%。
Andah消息人士解釋，對台出口減少是因為購買量減少，而因為自2023年12月5日兩國自由貿易協議終止後，對台出口需課徵20%關稅所致。
在台灣與宏都拉斯關係生變後，白蝦出口量隨即出現變化。2023年，宏都拉斯白蝦對台出口量為2431萬7638磅，比起2022年的290萬82675磅減少了476萬5035磅，減幅達16%，也使得宏都拉斯外匯減少。
報導指出，台灣一直是宏國白蝦產業的主要市場。蝦農和出口商初步預測，今年對台出口量可能剩下1000至1200萬磅，年減50%。