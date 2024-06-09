2024端午節划龍舟比賽起跑！「全台地點、時間賽程、直播」一次看

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地點：大佳河濱公園（基隆河大佳段河道）
今年報名隊伍高達230隊，總獎金349萬元創歷年來新高。除了精彩的划龍舟比賽，現場也有街頭藝人、魔術秀、小丑氣球活動，6月10日中午還能一起端午立蛋。
🟡新北市議長盃龍舟錦標賽：6月9日至6月10日
地點：新北市蘆洲區微風運河
現場有緊張刺激的龍舟競賽之外，6月9日、10日兩天在成蘆橋下限量發送粽子香包、龍年御守、恐龍大畫冊，還能獲得刮刮樂。活動現場另有粽夏樂浪音樂會、美食攤位。
🟡宜蘭縣冬山河龍舟錦標賽：6月9日至6月10日
地點：冬山河親水公園
宜蘭縣政府請來中華啦啦國家代表隊演出，另有舞獅、弦樂、舞蹈、武術等表演節目，另外舉辦「中小學學生端午寫生比賽」。
🟡宜蘭蘇澳龍舟賽海上競渡：6月10日
地點：南方澳第二漁港
蘇澳龍舟賽是少見在漁港舉辦的龍舟賽，每年端午在南方澳第一、第二、第三漁港輪流舉辦，6月10日端午節當天，預計龍舟會先繞行3座漁港祈求平安，賽事主場在第二漁港登場，共11支參賽隊伍。
🟡基隆市端午龍舟競賽：6月9日至6月10日
地點：八斗子漁港第四區（中正區環港街）
基隆市的划龍舟是全台唯一在海上的比賽，今年共20支隊伍參賽，精彩賽事在基隆八斗子漁港登場，現場另有許多公益攤位發放精美贈品。
🟡桃園市市長盃龍舟賽：6月8日至6月10日
地點：桃園龍潭大池及周邊
桃園市長盃龍舟賽是傳承朝過百年的埤塘競賽，今年在龍潭觀光大池登場，選手採跪姿划槳競速。6月9日晚間還有「Hakka粽夏音樂饗宴」、花火之夜，請來台語金曲歌王許富凱壓軸，9日、10日還有全台唯一的戶外水上高樁獅爭霸賽。
🟡新竹市端午節龍舟競賽：6月9日至6月10日
地點：新竹市南寮地中海（南寮街214號）
今年共有67支隊伍磨拳擦掌，現場更可飽覽港邊美景、魚鱗天梯，家長可帶著小朋友到旅服中心玩水、玩沙、溜滑梯，或是到波光市集品嘗美味小吃。
🟡新竹縣縣長盃龍舟競賽：6月10日
地點：新竹縣新豐鄉池和宮前池和湖
今年共33支隊伍熱血角逐，創史來參賽隊伍數量新高。現場另外舉辦兒童著色畫畫、科技體驗划龍舟。
🟡苗栗縣端午龍舟錦標賽：6月10日
地點：竹南鎮港墘里中港溪畔龍舟碼頭
在6月10日端午節當天，有精彩龍舟競速、共36隊參賽，周邊分「主舞台區、河道競賽區、攤販」3區，有魔術表演、氣球達人秀、陸上行舟、特技風箏展示、親子闖關活動、陸上行舟等，慈裕宮媽祖婆的洗港遶境隊伍和陣頭下午將經過龍舟賽會場。
🟡彰化鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽：6月8日至6月10日
地點：彰化縣鹿港鎮
今年三大必訪活動，一是「國際龍舟錦標賽」夜間龍舟賽，二是「鹿港小鎮光影藝術節」，首度結合日本超人氣「角落小夥伴」，三是「鹿港小鎮」，另外，有「鹿港溪河岸綠地音樂會」、「鹿港人文小旅行」、「魯班公宴」、「美食童玩」、「趣味民俗」及「散策市集」等活動。
🟡嘉義縣東石龍舟賽：6月9日至6月10日
地點：嘉義縣東石漁人碼頭
東石龍舟賽是6月10日端午節當天才舉行，共42隊報名，不過6月9日晚間7：30就先有480秒海上煙火秀，兩天都有舞台表演及美食嘉年展，東石先天宮還會準備近萬份「蚵仔粥」免費吃。
🟡台南市國際龍舟錦標賽：6月6日至6月10日
地點：台南運河安億橋至承天橋
台南市龍舟錦標賽活動最長，自6月6日至6月10日在安平運河舉行，共計97隊好手參賽。活動期間每日下午4時至晚上9時，在運河旁將有各式體驗活動、文化展演、攤商展售。
🟡高雄愛河端午龍舟嘉年華：6月8日至6月10日
地點：愛河水域（二二八公園）
高雄端午龍舟嘉年華十分熱鬧，除了傳統的划龍舟比賽，還有競技龍舟直道賽、龍舟拔河、夜間龍舟賽。周邊活動更精彩，包括選手之夜、龍粽來市集、紙風車劇團、玩水氣墊遊樂園、祥龍燈表演。最大亮點另有「啦啦隊特別活動」，帶來應援表演及見面會。
🟡屏東縣東港鎮端午龍舟競賽：6月9日至6月10日
地點：東港溪畔
屏東縣端午龍舟賽在6月9日、10日兩天登場，活動期間兩天都有免費DIY手作活動，以及免費的親子闖關活動及親子釣魚體驗。