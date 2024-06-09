比黃子佼更髒的男星！14條身分線索一次看　葛斯齊盼受害人快出面

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線索2.主持界的雙人搭檔都拍過電影（來源：節目《關我什麼事》）
線索3.該男星曾經有健康方面的狀況，程度很重大。（來源：葛斯齊臉書直播）
線索4.拿過金馬獎（來源：節目《關我什麼事》）
線索5.拍過歌手MV（來源：節目《關我什麼事》）
線索6.女朋友是藝人（來源：葛斯齊訪問）
線索7.該男星後台很硬，家世背景顯赫。（來源：葛斯齊訪問）
線索8.不是助理主持人（來源：葛斯齊訪問）
線索9.外表其貌不揚，看起來很無害。（來源：葛斯齊訪問）
線索10.中生代主持人（來源：節目《危機女王》）
線索11.多元化發展演藝事業，主持只是其中一個領域。（來源：節目《危機女王》）
線索12.該男星開過店（來源：節目《震震有詞》）
線索13.該男星跟2026年的選舉有關連（來源：節目《震震有詞》）
線索14.該男星曾經在YouTube影片公開演戲，騙取大眾同情心。（來源：葛斯齊訪問）
葛斯齊表示，2011年就有女孩跟他爆料，當中甚至還有人唸過法律系，也有節目的工作人員及他的女性朋友，被害人至少有7位。該男星的惡行多以假裝喝醉，進而伸出狼爪為大宗，葛斯齊說，某次和男星同場，對方先親一下現場每一位女生，後來居然假裝喝到爛醉，把坐在旁邊女性的腳趾抓過來舔，並起生理反應，還有其他性騷擾、強制猥褻等程度不一的妨害性自主行為。
此外，葛斯齊直言，那位男星「一週喝五天」，被染指的受害者人數眾多，很輕易就能問得到，手上握有好幾起案例的詳細內容，「好想給這些受害者加加油！希望你們都能勇敢站出來，讓這不堪的事實都被揭露，也讓MeToo運動的影響力達到最高價值，當然，要讓加害者的假面具被粉碎。」
對於吹哨後遭受輿論攻擊，葛斯齊無奈表示：「受害人都只敢私下找我講這些，她們不出面我也很難為！我真的不明白為什麼這些人都不跳出來，不是我不想爆，我很想告訴大家！」再次重申絕對沒有要炒作，「我得不到任何好處，我只有被酸民罵，我只是希望用這樣方式警告他，好好做人，還有幫那些敢怒不敢言的受害者說說話，我只能幫到這樣，我只是做我該做的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110