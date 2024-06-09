不是全聯、家樂福！外國人改逛「台灣1賣場」超意外：便宜水準高

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我講真的，小北百貨如果開發吉祥物+歌曲，賣個熟食應該會爆紅」、「我韓國朋友上次來也是指定要逛小北百貨....是怎樣紅到國外是不是」、「小北百貨真的無所不包....美妝飲料泡麵零食文具通通都有，便宜水準高」、「我日本上司也是指定要逛小北百貨，說要去買作業本給兒子」、「看來小北百貨在國際名聲越來越高了，真的是台版唐吉訶德。」
台版唐吉訶德！小北百貨外國人超愛逛
相信土生土長的台灣民眾，對於「小北百貨」一定不陌生，身為五金雜貨龍頭的小北百貨創立於民國83年，至今已經有30年的歷史，其販售的商品層面超廣，生活百貨、家庭五金、文具用品、飲料零食等等通通都有賣，最大特色就是「24小時營業」，讓小北百貨至今仍然是台灣人生活的好幫手。
隨著疫情後時代旅遊團又重啟，不少導遊現在介紹台灣「小北百貨」時，都直接統稱是「台灣版唐吉訶德」，讓不少外國人大感興趣，對於已經逛過家樂福、全聯等賣場的外國遊客來說，台灣版的唐吉訶德更能勾起他們的好奇心、有新鮮感。
台灣爸媽不能沒有小北百貨！清晨6點也能緊急救援
然而小北百貨在台灣創立30年，為什麼還能屹立不搖？這就是因為24小時營業、內容物包羅萬象所帶來的「穩定客群」，更是被許多家長封為「救援投手賣場」，因為小孩經常忘東忘西隔天學校要帶的東西，即便早上6點，到小北百貨仍然可以買到小孩必要的東西，像是跳繩、水彩、抹布、蠟筆應有盡有！
過去專門分析市場品牌的網紅雪倫也曾聊過小北百貨，雪倫提到：「小北百貨其實是隱藏霸主，比較會進一些在地的品牌，不是那種國際大牌，這樣不但可以維持一定利潤，也能保持平價」，除此之外，小北百貨販售的商品大多都是放好幾年不會壞的商品，銷貨相對沒有壓力，雪倫說：「這特色其實也與小北老闆的喜好有關，因為小北百貨的老闆過去是賣海鮮的，但海鮮都是一天就壞了，所以老闆現在比較喜歡不會壞的東西」。