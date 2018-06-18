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戶外工地一天僅喝水600cc　男子肝衰竭

記者黃玿琮／台中報導2018/06/18 17:12
▲肝膽腸胃科主任何明印檢查患者黃疸情形。(圖／豐原醫院提供2018.6.18)
▲肝膽腸胃科主任何明印檢查患者黃疸情形。(圖／豐原醫院提供2018.6.18)

在炎熱的工地連續工作7天，詹姓男子承包工程最後一天因水喝得太少，工程結束返家時突然出現噁心、嘔吐、頭痛等情形，家屬趕緊將他送醫；醫師診查發現詹男肝指數已經飆到6000以上，超出正常的200倍，豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印指出，患者因中暑導致肝衰竭。

詹姓患者（47歲）說，他是承包商，承接7天的工程，原本想說最後一天的工程只有半天，覺得自己常在大太陽下工作，應該不會有事，還喝了兩瓶300cc的礦泉水跟啤酒解渴；沒想到在回程的路上，突然開始頭暈、想吐、汗也流不出來還一直覺得很熱，回家睡一覺後，整個頭痛到快裂開，才趕緊請家人叫119送醫。

豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示，患者到院時，肝指數已經飆到6000以上，正常為30以下，整整超出200倍，黃疸指數也攀到5mg/dl，正常為1mg/dl，加上凝血功能也不佳，呈現猛爆性肝炎症狀，緊急送加護病房治療。

猛爆性肝炎最常發生的原因是病毒性A型或B型肝炎，尤其B型肝炎所致其死亡率高達60%以上；所幸近幾年已有抗病毒藥物可以及時治療，但針對中暑引起的猛爆性肝衰竭，並無特效藥只能以支持性療法，幫助病人度過危險期。若患者太晚就醫進入更嚴重肝昏迷，或加上多重器官衰竭，恐就難以救治。

何明印指出，一般熱傷害引起分三種期況，熱痙攣、熱衰竭及熱休克或稱熱中暑，初期中暑會有噁心、嘔吐、體溫升高及汗流不出來等情形；詹姓患者以為以前都在大太陽下工作也沒事，耐熱度應該可以，因此沒有適時補充水分。長時間在大太陽下工作，應該是多喝水，或是含有電解質的飲料，才能補充流失的水分，且一段時間就必須到陰涼的地方休息，才能減少中暑的可能。

關鍵字豐原醫院肝指數猛爆性肝炎肝衰竭熱中暑
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