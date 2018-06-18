戶外工地一天僅喝水600cc　男子肝衰竭

在炎熱的工地連續工作7天，詹姓男子承包工程最後一天因水喝得太少，工程結束返家時突然出現噁心、嘔吐、頭痛等情形，家屬趕緊將他送醫；醫師診查發現詹男肝指數已經飆到6000以上，超出正常的200倍，豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印指出，患者因中暑導致肝衰竭。

詹姓患者（47歲）說，他是承包商，承接7天的工程，原本想說最後一天的工程只有半天，覺得自己常在大太陽下工作，應該不會有事，還喝了兩瓶300cc的礦泉水跟啤酒解渴；沒想到在回程的路上，突然開始頭暈、想吐、汗也流不出來還一直覺得很熱，回家睡一覺後，整個頭痛到快裂開，才趕緊請家人叫119送醫。