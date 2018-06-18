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賴清德與魏明谷為夜間龍舟賽鳴槍　亮點福鹿溪

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/18 21:34
▲行政院長賴清德、彰化縣長魏明谷為夜間龍舟賽鳴槍%20鳴笛起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）
▲行政院長賴清德、彰化縣長魏明谷為夜間龍舟賽鳴槍%20鳴笛起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

擁有悠久歷史的鹿港龍舟賽，自民國68年第一屆辦理，到今年已辦理38屆，延續去年「夜間龍舟」驚豔效果，除了龍舟賽場地福鹿溪的璀璨燈光點綴，鹿港重要古蹟、老街與歷史建築，也加入燈光、燈籠的元素，打造「夜的鹿港」，吸引全國更多遊客蒞臨觀賞及體驗在地特色及端午風俗民情。龍舟總決賽於18日下午至夜間於彰化縣福鹿溪水道展開精彩對決，行政院長賴清德、彰化縣長魏明谷共同為活動鳴槍。


▲彰化縣長魏明谷擔任奪標手。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

彰化縣議長謝典霖率議會團隊、彰化縣議員暨彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚等人出席，台中市副市長林依瑩、南投縣副縣長陳正昇等人與會參加。龍舟賽中邀請到中彰投苗四縣市政府進行表演賽，同時今年也恢復辦理睽違20年以上的「隔岸拔河」經典趣味比賽，現場更邀請到玖壹壹等人氣團體現場演出，節目精采豐富，為端午佳節增添不同以往的樂趣。


▲彰化縣長魏明谷奪標。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

賴院長表示，在傳統的宗教文化裡面，龍舟賽具有祭水神和祈福的意義，彰化縣從40年前就開始舉辦龍舟賽至今，而鹿港慶端陽活動有三大特色，第一、它不單純只是一個龍舟比賽，包含了龍王祭、光雕秀、拋繡球等，因此彰化縣所舉辦的慶端陽活動，實際上是一個彙整民俗、藝術、宗教文化兼具休閒的嘉年華活動。第二、鹿港慶端陽從白天改為夜間舉辦龍舟賽，解決選手過去在大太陽底下比賽汗流浹背的情形，並增添夜間美麗的景觀，活動比賽也是越夜越美麗；第三、這是一個國際型的活動，今年共有100多隊參加比賽，參賽選手更涵蓋近30個國家，這已經不是鹿港人的活動，也不僅是彰化縣民的活動，而是一個國際型的活動，這也印證魏明谷一直想要讓縣政與國際接軌，這也是非常成功的指標，感謝縣府團隊以及謝議長帶領的議會大力支持，才有今日的成果。


▲2018鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽進入最後一個賽程。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

魏明谷表示，2018鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽進入最後一個賽程，除了決賽還有包含中彰投苗四縣市的友誼賽馬上就要登場，這次活動更恢復隔岸拔河比賽，造成很大的迴響，並有許多民俗趣味活動，如光雕劇場、水舞燈光秀、拋繡球等。


▲2018鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽，布置了光彩奪目的LED燈，照亮鹿港。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.18）

鹿港慶端陽系列活動範圍也從福鹿溪擴大到市區、體育場、藝術村、彰化縣旅遊服務中心等，活動也越來越有創意，縣府要創造夜的觀光、夜的經濟，讓民眾知道原來鹿港越夜越美麗，歡迎全國鄉親來到彰化多住一晚，體驗彰化人的熱情，品嘗彰化的小吃、觀賞鹿港的古蹟，此外，整個河岸會場及龍舟船身也布置了光彩奪目的LED燈，照亮鹿港、點亮鹿港，讓鹿港走出去、世界的觀光客走進鹿港。

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