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華山分屍男說出「四大免死金牌」　他怒：你們縱容出來的

社會中心／綜合報導2018/06/19 11:19
▲高女遭陳姓射箭教練殺害後分屍，並棄屍於陽明山山區。（圖／翻攝自臉書)
▲高女遭陳姓射箭教練殺害後分屍，並棄屍於陽明山山區。（圖／翻攝自臉書)

又傳出震驚社會的分屍案，一名高姓女子遭陳姓射箭教練掐死後以菜刀分屍，並棄屍於陽明山山區，行為凶殘令人髮指。宅神朱學恒見凶嫌道歉認錯的新聞後在臉書寫下：「糟糕了！他說了對台灣無知法匠最重要的四大免死金牌了。」他認為，殺人嫌犯確有刑責，但都是「你們這些沽名釣譽之輩縱容出來的！」

昨（ 18 ）日晚間，警方在訊後將陳嫌移送台北地檢署接受複訊，戴著安全帽與口罩的陳嫌在晚間近 8 時抵達北檢，面對大批記者包圍提出「為何殺人？」等問題，並未多做回應，僅低頭小聲道：「對不起！」

而這句「對不起」卻讓朱學恒擔憂「糟糕了！他說了對台灣無知法匠最重要的四大免死金牌了。對不起、有悔意、願抄經、兩公約」，更讓他暴怒的是「已經有文青要出來說他是好人這是假新聞了」。他認為，分屍殺人兇惡犯罪社會的確有責任，因為是沽名釣譽之輩縱容出來的，最後受害的卻是無辜百姓！


▲朱學恒臉書全文。（圖／截取自朱學恒臉書）

許多網友看後都紛紛留言回應：「法官表示：可教化？」「 在獄中表現良好，有教化可能」、「恐龍法官繼續不判死刑啊，台灣只會有更多好的人被無情的殺害！然後，加害者永遠有教化可能！」另還有網友說：「來開賭局，我賭不會判死刑。」而朱學恒也在底下回覆：「贏面太大開不成」。

關鍵字分屍華山朱學恒免死金牌對不起死刑兩公約
分屍案頻傳　他挺死刑怒酸法務部長

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