中華職棒／測試會名單揭曉　33人獲推薦

中華職棒大聯盟2018年度選手選拔會的前哨戰，新人測試會已於18日在新莊棒球場順利完成，並產生球團推薦名單。今年共有85名選手參加測試，包含38位投手、8位捕手、18位內野手和21位外野手。選手無不卯足全力展現最好球技，希望能得到即將在7月2日於台中好運來舉辦的選秀會門票。

85位參加測試的選手都各自拿出看家絕活，最終共有33位選手通過測試，分別為16位投手、4位捕手、4位內野手和9位外野手。投手部分，飆出測試會最快球速148公里的吳俊偉、投出147公里的石弘傑，還有年僅19歲，最快球速146公里的呂偉晟；以及稀有蝴蝶球為武器的蔡易廷和以曲球搭配均速140公里直球的楊彬，則是都投出4次三振，表現亮眼，獲球團教練團認可，進入名單之內。