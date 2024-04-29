今日軍武／阿根廷棄梟龍改買2手F-16　專家曝：中共戰機性價比低

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梟龍戰機（巴基斯坦稱為JF-17 Thunder雷電戰機）是中國大陸成都飛機公司與巴基斯坦航空綜合企業合作研製的單座輕型多用途戰機，以殲-7（中國版MiG-21）為藍圖進行大幅改良。梟龍戰機於2003年首度試飛、2007年加入巴基斯坦空軍服役，巴基斯坦空軍一共採購150架，並在第42架量產的梟龍戰機換裝KLJ-7脈衝都卜勒雷達，大幅提升雷達搜索範圍與目標追蹤能力。製造商成都飛機公司希望以低廉價格搶佔MiG-21、F-5、幻象3與幻象5等戰機除役後的換裝市場。
梟龍戰機採用俄羅斯MiG-29戰機早期使用的RD-93發動機或中國國產的渦扇-13（WS-13）發動機，機身兩側進氣口內傾，翼面設計類似F-16，採用寬邊條並向後延伸形成後邊條兼作尾撐；帶前後緣襟翼的40度後掠梯形翼，平尾、垂尾經過切尖修形；機翼前緣的延伸板也被加大，能提高在中低空纏鬥性能，同時減少機身的雷達波反射面積。在武裝方面，梟龍戰機的固定武裝為一門23公厘機砲，機翼與機腹下5個掛架可掛載中國研發的霹靂系列空對空飛彈、鷹擊反艦飛彈與雷射導引炸彈。整體來說，梟龍戰機的整體性能相當於早期型的F-16A/B型戰機。
阿根廷棄梟龍 改買二手F-16
阿根廷空軍在1970年代初期獲得幻象III型戰機，並曾參與1982年的福克蘭群島戰爭(阿根廷稱為馬爾維納斯群島戰爭，西班牙文Guerra de las Malvinas）。在2015年底幻象III型戰機退役後，僅剩經過性能提升的A-4M攻擊機服役，但A-4M服役已超過50年，阿根廷持續在國際軍火市場上尋找便宜的戰機。阿根廷對於中國製梟龍戰機感興趣，2015年2月，時任阿根廷總統克里斯提娜（Cristina Kirchner）訪問中國，開始接洽以10億美元採購12至24架梟龍戰機，2021年阿根廷預算編列後，隔年即派2個高級代表團，到成都飛機公司和巴基斯坦參訪，了解梟龍戰機的性能。
除了梟龍戰機，阿根廷也曾考慮二手的幻象F-1戰機、瑞典JAS-39戰機、以色列幼獅、韓國FA-50輕型戰機，最後不是因為考慮機型上有英製零件而無法出售，就是採購金額太高，阿根廷無法負荷。不料，阿根廷2023年政黨輪替後，親美的米雷伊（Javier Milei）總統上台後，決定以相當於12架梟龍的價格，約6.5億美元（約210億新台幣）購入24架丹麥退役的F-16A/B戰機，包括所有的訓練器材、彈藥等。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲表示，中國與俄系戰機與成熟的歐美戰機性能比起來，技術仍遭質疑；在價格競爭力上，梟龍外銷型一架約4500萬美金，約為全新F-16戰機的3/5，但是考慮性能與價格比，會讓買家質疑，現在許多國家正逐步退役早期型的F-16戰機，透過美國政府引介，讓二手的F-16可以找到市場，又能鞏固美國影響力，梟龍的潛在買家因此轉向。
蘇紫雲指出，中國與俄系戰機第一次的購買成本雖然較低，可是考量機體與發動機壽命，整個壽期成本反而較高，他舉例，俄羅斯Su-27戰機家族的AL-31發動機壽命大概只有1000小時、機體壽命約4000小時，等於買一架戰機需買4具發動機，歐美系戰機則是機體與發動機同壽，可以達到1萬小時左右，最新型F-16C/D Block 70/72機體壽命達1萬2000小時，等於買一架F-16可以買3架俄製戰機，若是中國戰機可能壽命更短，因為中國發動機研發的歷史較俄羅斯更短，用梟龍戰機搭配中國製發動機可能比俄羅斯發動機壽命低，所以算盤打一打不如買二手F-16戰機。
蘇紫雲指出，丹麥除役的F-16A/B型戰機，當時購買年份批次為F-16A/B Block 10/15，依照每年平均飛行150小時來算，大致飛了4500至5000小時，所以還有一半的壽命。F-16戰機能讓阿根廷一口氣從第二代半一口氣提升至第三代半，在沒有明確外患下，能讓阿根廷有更接近現代化空軍的實力。