網友猜對了！台中第3家好市多落腳哪裡？中市府今揭謎
美式賣場好市多（Costco）在台灣超受歡迎，在全球800多家分店中，最賺錢的好市多賣場是台中南屯店，台中南屯店獲利也在全球前10強之列。台中市長盧秀燕先前透露台中將開第3間好市多，一票在地人推測最有可能在海線。台中市經發局長今天答詢市議員陳廷秀時，證實好市多的確考慮在海線地區設第3家店。
記者顏幸如／台中報導
好市多賣場周邊生活機能便利，也帶動房價漲幅。盧秀燕3月26日接受Yahoo TV《今天誰來沛》專訪表示，中部地區加起來有700萬人，消費力驚人，除台中巨蛋已經開工，台中第3間好市多也在策畫中。
網友在PTT好奇發問「大家覺得會開在哪？」在地人都認為「海線」機率最高，台中海線包含大安、大甲、外埔、沙鹿、清水、梧棲、龍井及大肚等8區，大家都相當期待台中第3間好市多成真。
選區在沙鹿、清水、梧棲的台中市議員陳廷秀今（29）日質詢時指出，海線這幾年蓬勃發展，很多大企業相中商機前往投資，包括統一集團2萬8千多坪的中部冷鏈和物流園區設在台中港園區內，將帶來1500人的就業機會，加上第3家好市多也將設在海線，他希望兩家大集團都能用人在地化。
地方盛傳好市多考慮的地點，距離規畫中的台中捷運藍線不遠、交通四通八達。經發局長張峯源則表示，不僅好市多考慮在海線設點，統一集團的創新總部也將設在烏日地區，未來將與業者溝通，全力創造生活的便利性。