必勝客、達美樂披薩199！比買1送1便宜　拿坡里「買披薩送炸雞」

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必勝客即日起至4月30日，平日外帶單點13吋大披薩只要199元！爽吃黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸都只要199元，最新雙拼披薩「海鮮總動員」則為239元；想吃的好一點，還有首次下殺299元的章魚燒、泡菜燒肉、海鮮、超級總匯等8款口味，最高現省441元，加碼花69元還可以再加購「酥炸嫩雞球」。
📌達美樂「金鑽鳳梨夏威夷披薩」199元
達美樂即日起至5月26日，外帶全新升級「金鑽鳳梨夏威夷披薩」下殺199元！爽吃台農17號金鑽鳳梨搭配台畜高崎火腿、100%天然莫札瑞拉起司的鹹香甘甜滋味，現在比半價325元還要便宜126元。達美樂粉專5月3日至5月26日還將舉辦「吃金鑽夏威夷披薩，送夏威夷旅遊」活動，期間購買金鑽夏威夷披薩完成指定任務，就有機會抽獎「夏威夷 雙人來回機票」（價值約80000元）；官方LINE則有「天天抽免費披薩」好康，加入達美樂LINE好友，即日起至5月26日每天都有一次抽獎機會，最大獎「免費吃金鑽夏威夷大披薩」。
📌拿坡里「買大披薩送6塊炸雞翅」369元
拿坡里披薩・炸雞店即日起至4月30日，內用外帶大披薩「免費送豆乳三節雞翅桶(6支)」，現省270元、相當於「大披薩＋6支豆乳三節雞翅桶」只要369元，大方下殺58折優惠！而且大披薩口味可以任選，隱藏新品「豆乳三節雞翅桶」目前可是只送不賣；還有「7塊炸雞269元」優惠、加購「4支豆乳三節雞翅」只要100元，相當於炸雞翅一支只要25元，內用外帶都划算，全台126家門市開吃啦。