達美樂殺很大！金鑽鳳梨夏威夷披薩199元 跟必勝客、拿坡里拚了
連鎖披薩業者又開戰！剛換全新菜單、升級極致海鮮披薩的達美樂殺很大，宣布「金鑽鳳梨夏威夷披薩」即日起下殺199元優惠，爽吃35天到5月26日，要拿年賣15萬顆的經典口味，跟必勝客、拿坡里兩大對手拚了。
記者蕭涵云/綜合報導
過去一年約可售出超過15萬顆夏威夷披薩的達美樂，今年全新翻轉WOW品牌形象，全新更新菜單還升級，3月中才祭出新改版「極致干貝海鮮」299元嚐鮮價；如今力挺在地小農，大方釋出「金鑽鳳梨夏威夷披薩」外帶下殺199元好康，以台農17號金鑽鳳梨搭配台畜高崎火腿、100%天然莫札瑞拉起司，吃起來鹹香甘甜，現在比半價325元還便宜126元，爽吃到5月26日連續35天優惠。
還在達美樂FB官方粉絲團「送夏威夷來回機票」！達美樂5月3日至5月26日舉辦「吃金鑽夏威夷披薩，送夏威夷旅遊」活動，期間購買金鑽夏威夷披薩完成指定任務，就有機會抽中價值約80000元的「夏威夷 雙人來回機票」；官方LINE也推出「天天抽免費披薩」好康，即日起至5月26日，加入達美樂LINE好友，活動期間每天都有一次抽獎機會，其中最大獎「免費吃金鑽夏威夷大披薩」。
而必勝客即日起至4月30日，平日外帶單點13吋大披薩也只要199元起！爽吃黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、及最新雙拼披薩「海鮮總動員」只要199元起；加碼花69元還可以再加購「酥炸嫩雞球」。拿坡里炸雞專賣店則有2桶「六塊二重奏」399元炸雞優惠；拿坡里披薩・炸雞店「買大披薩送6炸雞翅」369元，買「7塊炸雞269元」優惠、再享加購「4支豆乳三節雞翅」100元。