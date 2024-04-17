拿坡里7塊炸雞269元！炸雞翅下殺25元　拚繼光香香雞「麻奶雞排」

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拿坡里4月優惠一波波，拿坡里披薩・炸雞店繼「買大披薩送6炸雞翅」369元；再度宣布即日起至4月30日，無論內用或外帶「7塊炸雞只要269元」下殺67折，對比原價406元、立馬現省137元，相當於炸雞每塊38元就開吃，而且炸雞可換烤雞、但雞肉部位不能挑選。活動期間內，購買7塊炸雞再加購「4支豆乳三節雞翅」只要100元，等同炸雞翅一支下殺25元！
澎湃炸雞優惠這次可是在拿坡里披薩・炸雞店可享用，平時常抱怨優惠活動總在炸雞專賣店、分店太少吃不到的民眾，這次可要好好把握時間，趁月底吃一波還能有感省荷包。而原有的「買大披薩送6支炸雞翅」369元，也是即日起至4月30日，外帶或內用都適用，只要買一個大披薩，就免費送價值270元的「豆乳三節雞翅桶(6支)」，下殺58折優惠，大披薩口味可任選、隱藏新品「豆乳三節雞翅桶」只送不賣。
📌繼光香香雞創新推出「麻奶雞排」
以獨創口味圈粉無數的繼光香香雞，繼原味雞排、麻辣「川麻雞排」，鹹甜風味再擠上檸檬汁的「炙燒雞排」後，再創新開賣「麻奶雞排」；「麻奶雞排」，嚴選整塊帶骨雞胸肉，使用辣椒、花椒及頂級大紅袍醃漬調味後酥炸、再擠上起司奶醬，在椒麻微辣裡吃得到濃郁起司醬香。繼光香香雞還推出小食專區，除了新品玉米筍、花生煉乳小饅頭，還祭出限定優惠活動，消費滿100元「折15元」，多達10幾種小食包括田字薯餅、雞皮、蘿蔔糕、甜心地瓜球、美式脆薯都可任意搭配。