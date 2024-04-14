拿坡里「買大披薩送6炸雞翅」！美國最強炸雞「Popeyes」首度來台
炸雞控嗨了！拿坡里披薩・炸雞「買大披薩送豆乳三節雞翅桶(6支)」，而且優惠一路吃到4月底。美國最強炸雞「Popeyes」即將於上半年首度來台，預告在台北市中正區開出台灣首店，而且挑戰今年底前將大開5家餐廳門市，震撼台灣速食界。
記者蕭涵云/綜合報導
📌拿坡里「買大披薩送6支炸雞翅」369元
即日起至4月30日，到拿坡里披薩・炸雞外帶或內用大披薩，免費送價值270元的「豆乳三節雞翅桶(6支)」，相當於「大披薩＋6支豆乳三節雞翅桶」只要369元，下殺58折優惠！而且大披薩口味可任選、隱藏新品「豆乳三節雞翅雞翅桶」更是只送不賣，趁這個機會划算嚐鮮啦。
📌美國最強炸雞「Popeyes」首度來台！上半年台北中山區迎接台灣首店
來自美國路易斯安那州、半世紀歷史的「Popeyes」，在社群火紅被封為美國最強炸雞，以秘製肯瓊香料醃漬新鮮雞肉長達12小時，並以純手工20次裹製粉漿工序，打造搶吃炫風的「爽脆炸雞」；而2019年才推出的「布里歐雞腿堡」也圈粉無數，以鬆脆鮮嫩雞腿排結合奶香法式布里歐麵包，受到流行天后碧昂絲、喬納斯兄弟、金卡戴珊、Cardi B等人熱愛，還登上過《Eater》及《時代雜誌》等全球知名美食評論網。
「Popeyes」全球遍佈近40個國家、超過4300間餐廳，去年進軍印度、法國、波蘭、捷克，今年又快速展店於哈薩克、紐西蘭、義大利，已是全球規模最大的連鎖速食品牌之一。積極籌備近一年之久，總算預告即將於上半年首度來台，預計台灣首店將在台北市中正區開出，而且挑戰今年底前將大開5家餐廳門市，各位炸雞控敬請期待《NOWnews今日新聞》報導。