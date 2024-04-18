拿坡里瘋賣6塊炸雞桶211元、第二桶才188元　戰肯德基7塊炸雞299

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拿坡里繼炸雞專賣店超狂宣布，全台12家門市即日起至5月12日，放入3隻雞腿和3塊腿排的「六塊二重奏」炸雞桶只要211元優惠，一次入手兩桶「六塊二重奏」直接下殺58折，總共12塊炸雞才399元，相當於只要再加188元就能把第二桶帶走，還有原味或辣味可選。
偷偷分享拿坡里會員獨家限定優惠，使用三商i美食卡APP，用3點領取優惠券，就能再省10元！「六塊二重奏」一桶再殺201元（原價348元）；用5點兌換優惠券，兩桶「六塊二重奏」則下殺388元（原價696元），划算省更多。提醒大家，領券時間為4月18日至5月12日，兌換期限則至5月15日。
而拿坡里披薩・炸雞店更有下殺67折的「7塊炸雞269元」優惠，再加購「4支豆乳三節雞翅」還只要100元，內用或外帶都適用；以及「買大披薩送6炸雞翅」369元好康，全台126家門市通通都能吃到。
📌肯德基：優惠代碼「40599」限時限店爽吃「7塊炸雞299元」
肯德基竟然又有隱藏優惠代碼被挖出，限時限店祭出肉肉控最愛的炸雞優惠，在官網輸入優惠券代碼「40599」，就能爽吃「7塊炸雞299元」，辣味咔啦脆雞 x 7 下殺近62折，對比原價現省184元，但注意不適用外送僅供自取。
適用門市包括台北台大、台北東湖三、台北石牌二、台北南京東三、士林文昌、內湖金龍、新莊輔大、新北鶯歌、桃園高鐵、新竹清大、新竹湖口、彰化花壇、台中崇德、台中福星、台中文心二、台中文心三、台中公益、台中中清、台中站前、西屯家樂福、台南佳里、台南成大、高雄鼎中、新營復興、宜蘭礁溪、高雄瑞隆餐廳使用。