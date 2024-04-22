月底超人送薯餅、雞塊！麥當勞「免費送漢堡」 必勝客大披薩199
月底不想要吃土，各位月光戰士們快把速食最新優惠記下來！麥當勞APP全球版今（22）日上架本週6大優惠有「買一送一」，不只大方送薯餅、麥克雞塊！連買超值全餐還「免費送漢堡」；必勝客平日外帶13吋大披薩199元，必吃好康一次整理告訴你，月底超人就靠這一篇划算吃飽飽。
記者蕭涵云/綜合報導
麥當勞APP全球版本週又釋出全新6大優惠，即日起至4月28日，月底超人必吃早餐單點滿福堡送薯餅、單點豬肉蛋堡也送薯餅，而且買超值全餐還「免費送吉事漢堡」（不是用得來速），還有單點4塊麥克雞塊「買一送一」、購買兩杯焦糖冰奶茶特價99元優惠等；晚間18:00～21:00限定的99元超省晚餐，則上架麥香魚及麥香雞，分別搭配小薯及38元中杯飲料都只要特價99元；而睽違20年限時回歸的照燒豬肉堡，也有搭配中薯及焦糖冰奶茶的「還你套餐」嚐鮮價149元優惠券。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
另外，必勝客也推出月光戰士最關注的披薩優惠，即日起至4月30日，必勝客平日外帶單點13吋大披薩只要199元，除了黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸，竟然有最新雙拼披薩「海鮮總動員」也在優惠陣容，下殺239元就能入手；而且只要再加超值69元就可以一起帶走「酥炸嫩雞球」，難怪敢自豪是月底超人。