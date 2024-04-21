台灣泡麵「廠商小心機」抓包！眾吃20年終於發現：幾乎沒一間例外

6大速食半價！麥當勞買一送一　爽吃肯德基、必勝客、拿坡里優惠

▲6大速食半價優惠，麥當勞「雞塊買10送10」，本週APP全球版大薯、OREO買一送一；漢堡王也有椒麻漢堡「買一送一」，必勝客、達美樂外帶披薩半價，還有肯德基、拿坡里炸雞桶好康。（圖／記者蕭涵云攝）
▲6大速食半價優惠，麥當勞「雞塊買10送10」，本週APP全球版大薯、OREO買一送一；漢堡王也有椒麻漢堡「買一送一」，必勝客、達美樂外帶披薩半價，還有肯德基、拿坡里炸雞桶好康。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

月底不吃土、荷包不空空！《NOWnews今日新聞》幫大家一次統整6大速食半價優惠，麥當勞除了有「雞塊買10送10」，本週APP全球版還有大薯、OREO買一送一別錯過；漢堡王也有椒麻漢堡「買一送一」，必勝客、達美樂直接廝殺外帶披薩半價，肯德基炸雞桶套餐399元，拿坡里2桶「六塊二重奏」399元，福勝亭「169元豬排定食」最後一天別錯過。

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📌麥當勞：5款買一送一！雞塊買10送10　本週APP大薯、OREO買一送一
麥當勞即日起至5月7日止（或送完為止），繼續吃歡樂送5款「買一送一」優惠，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「10NUG」，爽吃10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）「買一送一」，麥克雞塊相當於買10送10大優惠，多款商品半價開吃好划算！提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。

本週麥當勞APP全球版上架多達7組優惠券，即日起至4月21日，大家最愛的大薯、OREO冰炫風「買一送一」又現身；晚餐18:00-21:00限定99元套餐優惠，爽吃「麥香雞＋小薯＋38元飲料」特價99元、或「吉事漢堡＋小薯＋38元飲料」都百元有找；另有買帕瑪森主廚雞腿堡套餐「現折10元」、買勁辣雞腿堡套餐「免費吃4塊麥克雞塊」則是得來速限定好康。

▲雙11最強優惠懶人包！麥當勞、必勝客、肯德基、拿坡里、頂呱呱都有「買一送一」，達美樂披薩111元、摩斯冰紅茶11元、漢堡王送小華堡等一次整理9家告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送5款買一送一，雞塊買10送10！本週APP大薯、OREO也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：椒麻漢堡「買一送一」99元
漢堡王期間限定推出絕代三椒3款麻辣鍋椒麻漢堡，招牌現烤澳洲火烤牛搭配起士、生菜、椒麻醬的「椒麻小牛堡」，還有「椒麻脆雞堡」及「椒麻鱈魚堡」，新品上市「買一送一」只要99元、半價就爽吃；或是搭配薯條、可樂的套餐價也只要99元百元有找，小資族月底省荷包也能吃飽。

▲漢堡王4款安格斯牛肉套餐「第二套半價」，吃到8月中。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王椒麻漢堡買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：母親節披薩外帶半價！配「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」
必勝客母親節豪華口味，爽吃肥美生蠔、炙烤鳳尾蝦與炙燒鮮甜干貝的「明太子生蠔干貝披薩」，大披薩外帶半價優惠459元起；「魷你真好鮑魚干貝」則吃得到一整隻深海魷魚，搭配鮑魚、鳳尾大蝦與起司干貝，團員大餐都幫你準備好。還聯名手搖飲料萬波島嶼紅茶打造「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，期間限定8吋嚐鮮特價下殺65折只要619元（原價958元），即日起至售完為止。

▲即日起至5月3日，必勝客開賣「明太子生蠔干貝披薩」大披薩，外帶半價優惠459元起；搭配3款超人氣副食套餐888元起。早鳥訂購加碼贈送1.25L可樂。（圖／必勝客提供）
▲即日起至5月3日，必勝客開賣「明太子生蠔干貝披薩」大披薩，外帶半價優惠459元起；搭配3款超人氣副食套餐888元起。早鳥訂購加碼贈送1.25L可樂。（圖／必勝客提供）
📌達美樂：四喜披薩外帶半價
達美樂一次可吃到4種口味的極致四喜披薩下殺半價！酸甜夏威夷口味、壽喜燒牛、頂級盛宴及墨西哥口味一次滿足，外帶半價只要410元。而達美樂最浮誇的重量級「直徑40公分巨無霸披薩」，一次回歸上架24款口味，現在也有外帶一個就享半價450元起優惠，開趴也好划算。

▲達美樂不分平假日外帶「6款大披薩」188元。（圖／達美樂提供）
▲達美樂外帶披薩也有半價優惠。（圖／達美樂提供）
📌肯德基：炸雞桶套餐399元！優惠近半價
肯德基優惠代碼「50390」，在家訂外送就能爽吃「咔啦脆雞(辣) x 4＋上校雞塊4塊＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 6＋百事可樂(中) x 2」只要399元，對比原價744元、下殺54折優惠，等同近半價就能爽吃；再推薦一組優惠代碼「40558」，兩個人分享「5塊炸雞＋2顆蛋撻＋2杯飲料」只要305元（原價501元），現省196元。

▲兒童清明連假肯德基推出「6炸雞＋6蛋撻」現省277元優惠桶餐，即起搶先開放預購，可搭配肯德基外送「滿399元免運費」，還有加1元多一件炸雞或蛋撻隱藏優惠。力拚拿坡里炸雞桶買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基炸雞桶優惠近半價。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里：2桶「六塊二重奏」399元
拿坡里優惠有夠狂！拿坡里炸雞專賣店全台12家門市，即日起至5月12日，購買放入3隻雞腿和3塊腿排的「六塊二重奏」炸雞桶只要211元，一次入手兩桶「六塊二重奏」直接下殺58折，12塊炸雞近半價花399元就能入手，還有原味或辣味可選；會員獨家使用三商i美食卡APP還有「再省10元」限定優惠。

而全台126家門市的拿坡里披薩・炸雞店，除了有「買大披薩送6炸雞翅」369元好康，還有下殺67折「7塊炸雞269元」優惠，買7塊雞再加購「4支豆乳三節雞翅」更只要100元，相當於炸雞翅一支只要25元，內用或外帶都划算。

▲拿坡里隱藏優惠被挖出！「6塊炸雞桶」199元、2桶389元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里炸雞優惠齊發，2桶「六塊二重奏」399元爽吃12塊炸雞。（圖／記者蕭涵云攝）
📌福勝亭：每年必衝「169元豬排定食」生日優惠剩5天！飯菜湯吃到飽
每年必吃的福勝亭生日優惠今4月21日最後一天，開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食，3款口味都只要169元就開吃。定食附上日式醬菜、醋飲，還能無限享用店內白飯、味噌湯、高麗菜絲吃到飽，對比定食原價210元、餐餐現省41元，月底飽餐一頓不傷荷包。

▲福勝亭再度與《自由時報》合作「買套餐送主餐」的讀者好享券，鎖定3/9出版的報紙頭版，憑剪報優惠券大吃2套超飽定食現賺195元，還有免費續加的白飯、味增湯和高麗菜絲吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲福勝亭豬排定食169元優惠最後一天。（圖／記者蕭涵云攝）

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