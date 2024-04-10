福勝亭生日優惠「169元豬排定食」！連續11天飯、菜、湯吃到飽
小資族鎖定本週美食優惠！福勝亭超划算生日優惠明（11）日開跑，開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食3款通通只要169元！連續11天搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽好滿足。金子半之助則迎接櫻花季，開吃松葉蟹特上天丼、櫻花香柚氣泡飲、櫻花草莓雪酪等期間限定菜色。
記者蕭涵云/綜合報導
堪稱福勝亭最划算的生日優惠來了，4月11日至4月21日福勝亭生日慶，一次下殺3款人氣定食只要169元就開吃，包括開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食都能划算入手，附上日式醬菜及醋飲，還同樣能享用店內白飯、味噌湯、高麗菜絲無限續吃，對比原價210元、等於連續11天餐餐吃到飽都現省41元！
這次福勝亭還推出搭配百事可樂的好料組合，加點小菜、現炸揚物、飲料等多種選擇都有特價；而且內用、外帶都可享生日優惠，不過外送平台就不適用了。
而金子半之助則迎接「春日爛漫櫻花祭」，即日起至6月30日，開吃季節限定「江戶前天丼」特上版，「秋葉蟹特上天丼」特別以手工去殼的松葉蟹螯及松葉蟹腳入菜，爽吃豪華食材不沾手；「櫻花香柚氣泡飲」以佛手香柚調製現打氣泡水並點綴日本櫻花風味的草莓果粒；還以草莓特製成粉嫩色系的「櫻花草莓雪酪」開吃初戀微酸滋味。
金子半之助各門市內也精心打造櫻花造景，尤其微風北車店邀請曾榮獲日本《電視冠軍》達人秀的三位專業畫師，來台親手繪製櫻花壁畫，以和紙為底的技法、一筆一劃層層堆疊水墨及油彩，細膩櫻花栩栩如生重現江戶時代的華麗氛圍。