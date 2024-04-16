必勝客母親節「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」！達美樂40cm巨無霸披薩
必勝客每年母親節都會推出豪華披薩口味，今年驚喜公布聯名手搖飲料萬波島嶼紅茶打造「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」！還有全新「明太子生蠔干貝披薩」、「魷你真好鮑魚干貝披薩」，讓大家團聚陪媽媽吃好料。達美樂則回歸重量級「直徑40公分巨無霸披薩」，外帶半價450元起就開吃。
記者蕭涵云/綜合報導
必勝客今年母親節找上手搖飲料萬波島嶼紅茶聯手，好險不是又要氣瘋義大利人的珍奶披薩，而是研發「珍奶熔岩巴斯克蛋糕」，顛覆先冷藏再吃的傳統口味，烤到表皮微焦、切開有溫熱熔岩起司內餡流出的熱燙巴斯克蛋糕，吃得到滑順奶香結合阿薩姆茶韻還有Q彈黑糖珍珠的口感，又燙又停不了口。
母親節豪華口味披薩則有3大亮點，「明太子生蠔干貝」首次放入肥美生蠔、搭配滿滿10尾炙烤鳳尾蝦與炙燒鮮甜干貝，再搭配日式明太子醬與牽絲莫札瑞拉起司；「魷你真好鮑魚干貝」則直接用上一整隻深海魷魚，搭配5顆新鮮鮑魚、5隻鳳尾大蝦，獨特花型餅皮上的每朵花瓣都有起司干貝在裡頭，再淋上日式明太子醬後炙燒調味。
還有全新的「明太子熔岩芝心餅皮」則在香濃拉絲芝心起司上搭配日式明太子醬，濃郁起司融合啵啵魚卵口感好驚奇。任一大披薩只須加價130元、小披薩加價105元就能享用，限時限量、售完為止。
另外，達美樂則回歸重量級「直徑40公分巨無霸披薩」，共有24款口味超嗨上架，現在還祭出外帶半價450元起優惠，挑戰大胃王食量，不揪更多朋友一起狂嗑還怕吃不完。