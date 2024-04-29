全聯60元便當不怕吃膩了！「99元新品」吃超飽：店員燒到暗槓2盒

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「99元雞腿油飯重出江湖喔？去年有推出過啊，蠻好吃的」、「哇！這款好吃，便當終於有新選擇」、「支持全聯繼續擴大便當經營，這樣不怕60元便當會吃膩」、「這麼大一盒99元也是蠻佛心的啊」、「好一陣子沒看到這款雞腿油飯了說，之前都只有看到沒買，這次可以買來吃吃看」。
全聯60元幸福餐盒僅2口味！店內還有販售這些便當可選擇
事實上，全聯販售的60元幸福餐盒目前只有「十三香雞胸肉」以及「無骨炸厚雞排」，兩款記者都吃過，CP值、美味度至售價已經無可挑剃，不過由於配菜比較單一且固定，如果天天吃的話，也是會非常膩，然而全聯的便當系列並不是只有「幸福餐盒」而已，也有所謂的熱便當可以選擇。
只要在早上10點或者下午4點走進全聯便當專區，就可以看到除了幸福餐盒之外，熱便當還有「滷雞腿」、「排骨便當」兩種口味可以選擇，雖然售價是89元，但配菜跟幸福餐盒不同，也同樣是CP值很高的選擇。
全聯便當新品接連登場！「99元雞腿油飯」店員燒到暗槓2盒
而《NOWnews》記者在上週下午4時10分前往全聯買幸福餐盒時，就正巧遇到剛被店員補滿的便當架，上頭除了幸福餐盒之外，也有賣89元的滷雞腿、排骨便當，也有看到網友推薦新品「雞腿油飯」，每盒售價是99元沒錯，便當架上看過去非常豐富，飽餐一頓都不用花超過100元，CP值真的不錯。
有趣的是，到了結帳櫃檯時，看到一位全聯店員正在幫另一位全聯店員結帳，而該店員手上就是拿著「99元雞腿便當2盒」，A店員還詢問他：「這個新的好吃喔？」另外一位店員則回應「不知道，看到很多人在推薦買來吃吃看，一盒帶回家給我老公吃！」只能說，全聯便當現在經營得有聲有色，不僅品質不輸外面便當店，價格也是非常的親民，連店員都凍未條被燒到買來嚐鮮。