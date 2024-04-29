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全聯60元便當不怕吃膩了！「99元新品」吃超飽：店員燒到暗槓2盒

▲全聯去年開始與農業部合作推出60元的幸福餐盒，推出後開始就熱銷至今。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯去年開始與農業部合作推出60元的幸福餐盒，推出後開始就熱銷至今。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯去年開始與農業部合作推出60元的幸福餐盒，推出後開始就熱銷至今，不少小資族為了省錢，一個禮拜可以連吃好幾天，不過儘管價格便宜，但其缺點就是口味比較單一，不像外面便當店一樣有多種口味可以變換。不過近日，就有網友發現「全聯便當有新選擇了！99元的雞腿油飯重出江湖」貼文引起廣大迴響，不少人看了口水直流。

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一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「那天要去買全聯幸福餐盒的時候，意外看到一款雞腿油飯，改變主意買來吃吃看，一盒售價99元其實也很便宜，還有給一隻超大的雞腿，油飯還不錯吃，雞腿肉也不柴，一盒吃完還蠻飽的，喜歡油飯的人可以嘗試看看！」

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▲網友發現全聯除了賣幸福餐盒之外，也有賣其他便當系列，雞腿油飯份量大誠意十足，一盒售價99元能吃飽。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「99元雞腿油飯重出江湖喔？去年有推出過啊，蠻好吃的」、「哇！這款好吃，便當終於有新選擇」、「支持全聯繼續擴大便當經營，這樣不怕60元便當會吃膩」、「這麼大一盒99元也是蠻佛心的啊」、「好一陣子沒看到這款雞腿油飯了說，之前都只有看到沒買，這次可以買來吃吃看」。

全聯60元幸福餐盒僅2口味！店內還有販售這些便當可選擇

事實上，全聯販售的60元幸福餐盒目前只有「十三香雞胸肉」以及「無骨炸厚雞排」，兩款記者都吃過，CP值、美味度至售價已經無可挑剃，不過由於配菜比較單一且固定，如果天天吃的話，也是會非常膩，然而全聯的便當系列並不是只有「幸福餐盒」而已，也有所謂的熱便當可以選擇。

只要在早上10點或者下午4點走進全聯便當專區，就可以看到除了幸福餐盒之外，熱便當還有「滷雞腿」、「排骨便當」兩種口味可以選擇，雖然售價是89元，但配菜跟幸福餐盒不同，也同樣是CP值很高的選擇。

▲實際連續三天在中午、晚上去全聯門市查看，熱便當的幸福餐盒都早已賣光，剩下89元系列的便當，幸福餐盒一盒難求！（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯的便當其實不只有賣幸福餐盒，還有另外一款89元的熱便當，配菜與主菜都不同，其實也不錯吃！（圖/記者張嘉哲攝）
全聯便當新品接連登場！「99元雞腿油飯」店員燒到暗槓2盒

而《NOWnews》記者在上週下午4時10分前往全聯買幸福餐盒時，就正巧遇到剛被店員補滿的便當架，上頭除了幸福餐盒之外，也有賣89元的滷雞腿、排骨便當，也有看到網友推薦新品「雞腿油飯」，每盒售價是99元沒錯，便當架上看過去非常豐富，飽餐一頓都不用花超過100元，CP值真的不錯。

有趣的是，到了結帳櫃檯時，看到一位全聯店員正在幫另一位全聯店員結帳，而該店員手上就是拿著「99元雞腿便當2盒」，A店員還詢問他：「這個新的好吃喔？」另外一位店員則回應「不知道，看到很多人在推薦買來吃吃看，一盒帶回家給我老公吃！」只能說，全聯便當現在經營得有聲有色，不僅品質不輸外面便當店，價格也是非常的親民，連店員都凍未條被燒到買來嚐鮮。

▲記者日前到全聯購買幸福餐盒時，正巧遇到店員剛把便當全部上架，也有看到新品「99元雞腿油飯」，甚至撞到店員自己結帳2盒，相當有趣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者日前到全聯購買幸福餐盒時，正巧遇到店員剛把便當全部上架，也有看到新品「99元雞腿油飯（右圓形盒）」，甚至撞到店員自己結帳2盒，相當有趣。（圖/記者張嘉哲攝）

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