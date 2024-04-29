搭高鐵「100%有位置買法」曝光！內行省超多錢　僅2縣市乘客爽到

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的！我也是後來才知道，去南港站搭車完全不需要搶票」、「自從知道從南港搭車不用搶票後，連假都不怕了哈哈哈」、「最重要的是起迄站只要買自由座，每一趟差45塊就很多了」、「南港自由座真的100%可以有位置，完全不需要搶票」。
高鐵「起迄站」省錢小撇步！雙北民眾善用「南港車站」特性
如果經常搭高鐵往返南北的民眾，總是會發現到了連假期間，高鐵車票幾乎是一票難求，這時候就要運用「起訖站」的小撇步，因為北部特別的是，在雙北一共有三處可乘車的地方，包括「台北車站」、「板橋車站」以及「南港車站」，而起迄站因為是「南港站」的關係，發車都是全列車沒人，因此雙北的民眾就可以利用這點，在沒有買到對號座的情況，搭捷運到南港車站，直接到現場以「自由座」上車搭乘找到座位！
至於高雄左營站雖然也是起訖站，因為只有一個乘車點在高雄市內，如果是台南人要從高雄搭車再北上，可能還要開車、搭火車等，時間成本並不符合效益，倒不如直接在台南高鐵站上車，因此高雄站並不適合南部民眾學習北部這樣做。
自由座購票單趟省45元！免搶票100%有座位好舒適
而《NOWnews》記者過往也都是跟許多民眾一樣都是搶票族，每次連假返鄉都是到台北車站搭「對號座」，直至今年2月過年才被朋友告知有「南港車站搭自由座」這招，於是在今年除夕當天下午實測後成功，到現場購買自由座順利上車找到座位，而且任選，窗邊最佳位置都沒問題。今年4月初在週五晚上六點再次實測，仍然能買自由座輕鬆上車找到座位。
以記者從南港搭到台南的票價來看，原本對號座的高鐵車票要價1390元，不過如果買自由座的話只要1345元，等於返鄉一次就現省45元，而且還不需要大半夜搶票就一定有位置可以坐，只能說如果你是住在雙北的北漂族，這招真的省錢又好用！