吳音寧臉書透露不想被質詢　網譏：媽寶更上一層樓了

吳音寧在臉書發文表示，台北農產運銷股份有限公司是一間自負盈虧的公司，並貼出北農股權結構佔比，「行政院農業委員會 22.76％ 、台北市政府 22.76％ ，各級農會 24.81％ 、農產品運販商等 20.19％ 、青果運銷合作社 9.48％ 。」

昨（ 19 ）日北農召開臨時董事會，會中要公布查帳結果，豈料農委會官股及七大公會人員全都缺席，因人數不足而流會，遭北農常務董事張永成痛批民進黨護航吳音寧，將吳音寧變成「媽寶總經理」。隨後吳音寧在臉書發文透露不想被質詢，網友看後不禁譏笑她「媽寶更上一層樓了」。

她接著指出，依據《台北市政府投資事業管理監督自治條例》第九條：「市政府資本額未超過百分之五十之投資事業，其總經理或董事長如係本府股權代表，經市議會邀請應列席報告；如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表一人列席報告。」貼文似乎透露她不想到北市議會接受質詢之意。



▲吳音寧臉書全文。（圖／截取自吳音寧臉書）

文末，她下結論說，「回歸法規，回歸北農作為產銷平台的使命與任務，才是對農民及消費者最大的助益。」

此文一出，再度引起藍綠大戰，支持者紛紛留言打氣：「明眼人都知道誰在陷害你 加油！」「要有原則，不要隨便任人渣踐踏,，成為賤政客的選票籌碼。」「吳總加油...堅持 忍辱 精進 為農民及市民繼續奮鬥！全民做你後盾！」；另也有不少酸民怒批她：「下台就不用去市議會啦！」「 意思是以後不會接收質詢了唄！」「議會都不敢去，真是無能之極。」