「一夜2次」按表操課！男友嚇軟　她崩潰：你變心了

男女朋友在一起，若是其中一方「需求量太大」，究竟是好是壞？日前中國大陸一名女網友上網 PO 文抱怨，表示和男友交往一年，一開始男友可以一夜 5 次，但如今一晚 2 次就喊累；女網友擔心問道：「請問是他變心，還是我的要求真的很過分？」
這名女網友在微博「綠帽社」中 PO 文寫道，她與男友交往一年，前半年是遠距離戀愛，每次見面會做愛 4 到 5 次。畢業之後半年，兩人一同來到南京工作並同居，不過卻變成一夜做愛最多 2 次，男友動不動就喊累，讓她懷疑對方「是不是嫌棄我，不想跟我做？」
▲女網友表示，男友從過去一夜 5 次頻率，降至如今一夜 2 次就嫌太累，懷疑他是變心了。（圖／翻攝自微博 , 2018.6.20）
女網友指出，自己為了保持兩人之間愛的熱度，還制定了「量化表」要男友按表操課；一夜不得低於 2 次，每周可休息一天，若沒達標，就取消每周一天的休息日；不料，這樣嚴格的制度卻讓男友暴怒，氣得大罵她這是「黑社會性質的敲詐勒索」！讓女網友很傷心，擔心「他是不是變心了？還是我的要求真的很過分？」
許多網友看完之後，紛紛留言表示：「你這個女人好可怕...」、「男友還沒被妳榨乾真是奇蹟」、「做愛是兩人之間自然而然的事，你搞得和考試一樣，是個男的都要萎！」、「沒有耕壞的地，只有累死的牛」、「人體榨汁機？」