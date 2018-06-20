「一夜2次」按表操課！男友嚇軟　她崩潰：你變心了

男女朋友在一起，若是其中一方「需求量太大」，究竟是好是壞？日前中國大陸一名女網友上網 PO 文抱怨，表示和男友交往一年，一開始男友可以一夜 5 次，但如今一晚 2 次就喊累；女網友擔心問道：「請問是他變心，還是我的要求真的很過分？」

這名女網友在微博「綠帽社」中 PO 文寫道，她與男友交往一年，前半年是遠距離戀愛，每次見面會做愛 4 到 5 次。畢業之後半年，兩人一同來到南京工作並同居，不過卻變成一夜做愛最多 2 次，男友動不動就喊累，讓她懷疑對方「是不是嫌棄我，不想跟我做？」