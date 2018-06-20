泰國自動化機械展 台灣精品館成焦點

（中央社記者劉得倉曼谷20日專電）泰國國際自動化機械展今天開展，由外貿協會設立的「台灣精品館」，邀集台灣18家自動化產品製造廠商展出35項最新產品，成為展場中的焦點。

2018泰國國際自動化機械零組件展今天起至23日，在曼谷國際貿易展覽中心展出。正值泰國政府推動產業升級的Thailand 4.0政策，製造自動化是重要一環，使這項展覽亦顯重要。

同場並有國際橡塑膠工業展、國際模具及設備展、國際電子生產設備及微電子展，都有台灣的相關公會或協會代表廠商參展。

中華民國對外貿易發展協會為推廣台灣精品，邀集台灣18家頂尖智慧製造機械設備廠商的35項產品，在泰國國際自動化機械展中設置台灣精品館，吸引各國買家及廠商前來參觀選購。