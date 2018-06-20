看問題／抖音全球下載量登頂　短視頻開啟社群媒體新戰場

首先談到短視頻之鼻祖，不可不提 Snapchat 。這件看過即銷毀的獨家專利，讓臉書曾開價 30 億美元有意收購，如今活躍用戶數已達 2 億，主要用戶群體是在 13 到 25 歲之間的青少年。 SnapChat 用後即焚的特性也吸引廣告商注意，基於 SnapChat 上的訊息會自動銷毀的特性，許多品牌使用 Story 功能組合起數個短訊息 Snap ，創造出的內容可以讓追蹤者在 24 小時內限時無限制的瀏覽。即使目前 Snapchat 行銷依然是一個很新的課題，如環球影業、 Nike 等公司都已紛紛加入此行列，另外品牌推出的濾鏡，也成行銷一環。

2017 年是短視頻爆炸般成長的一年。短視頻聚積大規模的年輕用戶來勢洶洶，內容呈現著創意、年輕、快時尚，甚至造就 MCN （Multi-Channel Network）與 B2C 營銷模式的轉變。而其中「抖音」更一舉成為 2017 全球下載量第一的 app ，顯見其火爆程度。不僅如此，臉書與 Snapchat 的短視頻之戰也一路纏鬥至今，短視頻有何魅力，造就社群平台上無數爆紅的素人，並掀起廣告商全新商業模式，甚至引領社群媒體、用戶爭相投入，成為當今最熱話題。

而為了追擊 Snapchat ，社群媒體龍頭臉書也跟進推出限時動態功能 Facebook Stories ，臉書版的限時動態強調 24 小時限時瀏覽功能，更於其中增加了 AR (擴增實境)特效，讓短視頻更添變化，而與 SnapChat 如出一徹地，使用者可以發到群組中，也可供限時動態當中的臉書朋友觀看。

至於 2017 年起爆紅的抖音，以音樂 MV 為切入點，利用新潮對嘴型、卡啦伴唱的形式成為快速崛起的「音樂短視頻」。這些短視頻深受九五後用戶喜愛，其中個性化的內容成了社交的個人化標籤，並成了維繫用戶間的關注和互動的重要元素。企業營銷號也瞄準了這股商機，例如小米企業號將公司內部員工的搞笑日常與小米手機的主推功能結合，並邀請雷總和各路明星錄製抖音，用其獨特的內容產物建立品牌的趣味性，不僅強化了品牌形象，也成功收割大批粉絲。

因為其強烈個性化與天馬行空，抖音已成當今中國大陸地區以外市場下載量最高的 App ，其中的創意是吸引粉絲的關鍵點，也讓具有內容生產能力的專業內容生產服務商 MCN 應運而生。目前，多數傳統營銷公司並不具備自主研發短視頻 IP 的能力，讓具備一條龍產製短視頻 IP 的 MCN，成了企業欲獲取流量紅利的倚重對象。MCN 包辦最初的選題、內容製造、粉絲運營，其中的營銷模式每日穩定更新，成為增加用戶黏著度的必要條件；又或者研發、製造病毒式傳播成為有效獲取營收的途徑，對於年輕的消費者而言，營銷內容不僅需要新奇有趣，更要快狠準地挑動閱聽眾的神經，成為當今短視頻營銷的必要手段。

綜觀各家短視頻來看，仍處發展非常初期的階段，微博、騰訊才於近兩年爭相投入短視頻戰場，可預期未來戰況必將越演越烈。而在這股潮流中，能夠緊抓市場迅速更迭的喜好並趁勝追擊者，最終才能成為真正的贏家。