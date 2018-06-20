世足賽／蘇亞雷茲紀錄之夜　烏拉圭擊敗沙國晉級16強

世界盃首戰絕殺埃及的烏拉圭，今(21)日和實力有一段差距的沙烏地阿拉伯進行交手，靠著剛寫下國家隊第100場出賽的明星前鋒Luis Suarez(蘇亞雷茲)的關鍵進球，終場以1:0擊敗對手，也確定晉級到16強。
上一戰被攻進5球的沙烏地阿拉伯，這一場力求振作，也確實沒有讓烏拉圭得到太多機會；不過在第23分鐘，烏拉圭獲得繳球機會，沙國門將Mohammed Al-Owais判斷失誤，讓Suarez輕鬆踢進，上半場結束烏拉圭以1:0領先。
下半場開踢後，沙國前鋒Fahad Al-Muwallad獲得一次大好的射門機會，不過可惜他越位在先。第85分鐘烏拉圭Edinson Cavani在反擊中取得大好機會，可惜射門被Al-Owais給撲出。
沙烏地阿拉伯直到最後都沒有太多積極進攻，最終也就是以1球之差敗給烏拉圭，小組賽吞下2連敗，已經確定不可能晉級下一輪，而同樣遭到淘汰的還有同組的埃及。至於烏拉圭及俄羅斯則是攜手打進16強，接下來兩隊要來爭奪分組第一的位置。
Suarez本場比賽將自己的生涯世界盃進球增加到6球，追平國家隊傳奇Diego Forlan，僅次於Oscar Miguez的8球，而他也是國家隊史上唯一在3次世界盃都取得進球的球員。