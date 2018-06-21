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中央社

RCA案三審開庭 公衛學界聲援受害者

中央社2018/06/21 13:52
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北21日電）RCA案今天三審開庭，進行言詞辯論。公衛界和學界今天舉辦記者會聲援RCA受害者，強調已有流行病學研究證實有毒物質對於工人及其下一代的健康危害，呼籲維持一、二審的勝訴判決。

台灣美國無線電（RCA）公司過去因直接傾倒有毒溶劑，造成廠址土壤及地下水都含過量二氯乙烯、四氯乙烯，RCA離職員工陸續出現罹患肝癌、肺癌、大腸癌、淋巴癌、乳癌等各類癌症。

前RCA員工組成自救會與業者纏訟10多年，台北地方法院2015年4月更一審判決資方須賠償受害勞工新台幣5.6億元，去年秋天二審判決指出，RCA與股東奇異公司等4家公司應賠償第一批提告的486位受害者與家屬共約新台幣7.1億元。

資方不服再次提出上訴，今天上午由最高法院召開三審言詞辯論庭。

為此，國際環境流行病學學會、台大公衛學院今天舉辦記者會聲援RCA受害者，台大醫院環境職業醫學部主任陳保中表示，根據RCA流行病學研究，RCA的工人不僅罹癌、健康風險都增加，工人的小孩也有較高比率的白血病與嬰兒死亡率，若當地居民飲用地下水，也可能增加健康風險。

世新大學社會發展所教授陳信行也強調，RCA案所有化學物質的暴露資料都握在資方手中，但每當勞工提起訴訟，資方就以商業機密為由拒絕提供，相當不公。

台大公衛學院院長詹長權指出，環境引起疾病甚至死亡，應該是常識而非專業，強調公衛學院將與受害者站在一起捍衛正義。（編輯：黃于）1070621

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