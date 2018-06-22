鴻海股東會郭董再度致歉　針對中美貿易戰已擬方案應變

鴻海今（22）日舉行股東會，會上董事長郭台銘表示，雖然去（2017）年營收再創新高，但獲利沒有達到目標，因此會上跟股東道歉，為郭董連2年道歉。展望今年，他說全球經濟還是向上，但會留意美國升息、中美貿易戰等因素，為此，高層已做足準備，已準備好好幾套方案來應變。

鴻海2017年全年營收達新台幣4.7兆元，較2016年成長7.98%，創下歷史新高紀錄，但全年稅後淨利1387億元，年減6.68%，淨利率2.95%，每股EPS為8.01元，較2016年的8.6元下滑，毛利率也下滑至6.44%，為4年來低點，營益率則是2.39%。