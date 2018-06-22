鴻海股東會郭董再度致歉　針對中美貿易戰已擬方案應變

鴻海今（22）日舉行股東會，會上董事長郭台銘表示，雖然去（2017）年營收再創新高，但獲利沒有達到目標，因此會上跟股東道歉，為郭董連2年道歉。展望今年，他說全球經濟還是向上，但會留意美國升息、中美貿易戰等因素，為此，高層已做足準備，已準備好好幾套方案來應變。
鴻海2017年全年營收達新台幣4.7兆元，較2016年成長7.98%，創下歷史新高紀錄，但全年稅後淨利1387億元，年減6.68%，淨利率2.95%，每股EPS為8.01元，較2016年的8.6元下滑，毛利率也下滑至6.44%，為4年來低點，營益率則是2.39%。
郭董在致詞時表示，雖然去年營收創新高，但獲利、毛利率等數字不如預期，未達目標，因此他在會上也特別起身與股東致歉，由於2017年股東會時郭董也因公司營收首次出現倒退嚕而道歉，今年再度致歉等於是連2年向小股東說抱歉了。
郭董表示，過去一年產業市場發生結構性商業模式的轉變，軟硬結合越發明顯，因此集團積極因應。而展望2018年，全球經濟還是向上、穩定擴張，但留意到美國與歐盟升息因素，與中國大陸調節影響，以及新興國家失業率等都是挑戰，特別是中美貿易戰的部分，為此高層都在密切注意，已擬定好幾套方案應變。