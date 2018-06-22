夏天就是要吃冰　GODIVA霜淇淋買1送1只有這2天

▲好丘信義店打造「山系冰品」，玉山以台灣盛產的愛文芒果與鳳梨鋪疊，上面再放上酸甜金桔果凍，一次品嚐最在地的台灣消暑滋味。（圖／好丘）

比利時巧克力品牌 GODIVA 將於 23 日、 24 日推出霜淇淋買 1 送 1 優惠，包含香草白巧克力霜淇淋、雙重巧克力霜淇淋、黑巧克力霜淇淋，購買任 1 口味即加送 1 支，優惠適用全台門市，僅機場及免稅店除外。

炎炎夏日就是要大口吃冰才叫人暢快，國際連鎖巧克力品牌本周末再度推出霜淇淋買 1 送 1 優惠，陪伴大家撐過暑假前厭世的日子，此外，有餐廳將台灣的著名山景化身成「山系冰品」，要用創意洗版這個夏天的 IG 打卡貼文。



▲阿里山結合經典的高山茶與咖啡，呈現出大人風味的溫醇韻味。（圖／好丘）

好丘信義店則是打造最具台系風格的剉冰，一次將玉山、阿里山、合歡山、陽明山變身最美的「山系冰品」。玉山以台灣盛產的愛文芒果與鳳梨鋪疊，上面再放上酸甜金桔果凍，一次品嚐最在地的台灣消暑滋味；阿里山則結合經典的高山茶與咖啡，呈現出大人風味的溫醇韻味。



▲外帶限定的夏日氣泡飲，將古法製作的冬瓜茶加入美式咖啡與現榨檸檬汁。（圖／好丘）

此外，業者還推出外帶限定的夏日氣泡飲，將古法製作的冬瓜茶加入美式咖啡與現榨檸檬汁，味道意想不到的清爽；薄荷蜜果、金桔莓果兩款氣泡飲都是選擇台灣在地食材，打造超「台」味的夏日消暑聖品。

