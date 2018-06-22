年輕人買房連2年成長 估富爸爸助一臂之力

（中央社記者韋樞台北22日電）房屋比價平台屋比參考聯徵中心資料，發現今年首季20到30歲購屋人數連兩年成長，其中近3成年薪不及40萬元，若購入800餘萬元房屋，自備款近250萬元，推測背後有「富爸爸」神助。

屋比根據財團法人金融聯徵中心統計發現，今年首季20到30歲購屋人數達4608人，連2年成長，與2016年同期的3623人相比，增幅高達27.2%，多了近千人。

屋比再觀察今年首季買房年輕人的「收入」及「購屋鑑估總價」，結果發現竟有高達28.8%年收入不到新台幣40萬元，人數更較2016年同期增加202人；若再由20歲到30歲平均購屋鑑估總價871.6萬元與平均貸款成數71.34%推估，年輕人買房所需自備款高達249.8萬元，顯示即使年收入40萬元，省吃儉用每年存下30萬元，也要超過8年才能存到自備款。