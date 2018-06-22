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年輕人買房連2年成長 估富爸爸助一臂之力

中央社2018/06/22 16:53
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北22日電）房屋比價平台屋比參考聯徵中心資料，發現今年首季20到30歲購屋人數連兩年成長，其中近3成年薪不及40萬元，若購入800餘萬元房屋，自備款近250萬元，推測背後有「富爸爸」神助。

屋比根據財團法人金融聯徵中心統計發現，今年首季20到30歲購屋人數達4608人，連2年成長，與2016年同期的3623人相比，增幅高達27.2%，多了近千人。

屋比再觀察今年首季買房年輕人的「收入」及「購屋鑑估總價」，結果發現竟有高達28.8%年收入不到新台幣40萬元，人數更較2016年同期增加202人；若再由20歲到30歲平均購屋鑑估總價871.6萬元與平均貸款成數71.34%推估，年輕人買房所需自備款高達249.8萬元，顯示即使年收入40萬元，省吃儉用每年存下30萬元，也要超過8年才能存到自備款。

屋比推測，對於這2年年輕人買房量能大增的狀況，估計可能有不少都是有「富爸爸」金援。

屋比創辦人葉國華表示，近年房價修正約1到2成，隨近期房市交易量能復甦，不少家長擔心房價再起，因此，若子女有結婚、就業等剛性需求，只要能力所及，確有不少家長傾向贊助自備款，助子女一臂之力。

葉國華指出，雖然「富爸爸」不少，但受到近年薪資凍漲環境影響，年輕人財產累積較慢，目前想在20到30歲靠自己存夠錢買房確實不易，「自備款不足」已成為目前年輕人購屋最大的難題。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴認為，從今年第1季買房年輕人的收入發現，仍有11%年收入逾百萬元，年收入60萬元到百萬元者也有28%，合計近4成，顯見並非所有20到30歲的年輕人都只有領22K的能力，有實力的年輕人仍不在少數。

陳傑鳴指出，若無富爸爸神助，以自己年收入60萬元計算，若購屋總價在700萬元到900萬元、年利息1.7%、貸款30年，在自備2成，本利攤還下，每月房貸支出約1萬9869元到2萬5546元，有機會壓在收入的4到5成內，雙薪家庭者更可能達到專家所說的家庭所得1/3內，顯示目前年輕人要負擔房貸並非能力不可及，年輕人不宜過早放棄買房成家的夢想，但實務上要做好長期資金規劃。（編輯：鄭雪文）1070622

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