影／彰化縣一期稻作收購會議

一場豪大雨，引發農民搶割水稻，浮現降價求售窘況；農糧署祭出保價收購「餘量水稻」，卻出現一國兩制亂象，引發農民抨擊變相打壓糧價，為穩定糧價，確保農民收益，彰化縣長魏明谷下午邀集農糧署、鄉鎮市農會及公糧業者，在埤頭鄉立圖書館召開彰化縣一期稻作收購會議。

農業處長黃碧海說，保價收購「餘量」水稻將比照公糧模式，也就是農民不能搶割還未熟成的水稻，水稻濕度也不得超過30度，這樣才能維護稻米品質、公糧穩定性，也才不會減損農民收益。



▲為穩定糧價，彰化縣長魏明谷召開彰化縣一期稻作收購會議，呼籲農民朋友切勿搶割，等稻穀成熟再收穫最有利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

魏明谷指出，已向農糧署爭取公糧保證收購價格每百台斤950元，餘糧收購價格930元以上，如果以每百台斤930元收購稻穀，彰化縣預估最高可向中央爭取5,200萬元補助款，呼籲農民切勿搶割，若因豪雨受災，也可申請現金救助，收益一樣有保障，請農民不用擔心。



▲為穩定糧價，彰化縣長魏明谷召開彰化縣一期稻作收購會議，呼籲農民朋友切勿搶割，等稻穀成熟再收穫最有利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

魏明谷指出，為維護農民權益，除了稻穀交付公糧，剩餘部分以保障價格每百台斤以930元收購外，也請農民朋友對於連日下雨不要稻穀青割，這樣對收成品質不好，進而影響農民權益，呼籲農民要配合政府政策，且目前價格也穩定許多，不要過度慌張。如果有相關問題，可以向縣府農業處或是中央農糧署、民意代表等相關單位反映，期許能穩定稻穀價格，達到照顧農民朋友的目標。



▲為穩定糧價，彰化縣長魏明谷召開彰化縣一期稻作收購會議，呼籲農民朋友切勿搶割，等稻穀成熟再收穫最有利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

農糧署中區分署副分署長林美華表示，從六月開始是彰化稻穀盛收期，因六月上旬氣候不穩定造成農民搶收恐慌，為此農糧署推出價格穩定措施，只要農民不青割，稻穀水分含量在30%以下，公糧保證價格每百台斤950元以上，對於公糧繳滿後餘量部分，農糧署協助與公糧業者輔導和溝通，業者與農民是長期夥伴關係，輔導業者以每百台斤930元購買，保障農民基本權益。再次呼籲農民稻穀一定要等到熟成才作收穫，品質好、價格也會比較好，收益將會更高。



▲為穩定糧價，彰化縣長魏明谷召開彰化縣一期稻作收購會議，呼籲農民朋友切勿搶割，等稻穀成熟再收穫最有利。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

林美華指出，農糧署會給自行烘乾的業者濕穀處理費用每百台斤10元，若業者烘乾量能不夠須要外調烘乾的話，農糧署會全力協助業者外調，外調烘乾的烘乾處理費及調運費是每百台斤補貼20元，期間是從6月12日至30日之間所收購的稻穀，這段期間所收購的稻穀，業者跟農民做公糧收購量以外的餘量購買的話，都可以享有這個方案，這二個方案由業者依其自身情況是外調多還是自行烘乾的多擇一辦理。