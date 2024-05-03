70萬股民笑呵呵！00929 5月配息金額維持0.2元、年化配息率近12%
台灣首檔月月配台股ETF復華台灣科技優息（00929）昨（2）日公布最新配發金額，配息維持在0.2元，以昨日收盤價20.05元來計算，預估年化配息率將近12%。
記者陳郁柔／台北報導
復華台灣科技優息（00929）是台灣第一檔月月配ETF，規模也突破1800億元大關，昨日也公布5月配息金額，根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每股預計配發0.2元，維持歷史新高金額，如果以昨日收盤價20.05元來計算，單次配息率約有0.99%，預估年化配息率高達11.9%。
根據復華投信官網公告顯示，00929 5月除息日訂在5月21日，投資人如果想要參與這次配息，最晚需要在5月20日前持有或買進，並且將在6月17日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於5月15日公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及復華投信網站。
觀察00929過去配息紀錄，共有10次除息紀錄，均已順利完成填息，最快時間只花一天就填息達標。
00929是台灣第一檔主打月月配息的ETF，也因此去年推出時就在市場掀起熱潮，短短幾個月市值就突破千億大關。今年規模也正式達到1800億元關卡，根據集保中心最新統計，受益人數約有69萬5310人。