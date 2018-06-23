跨海激戰台男！澳門女嚷「硬硬的頭磨妹妹」　劇情超展開

台北市一名 26 歲的簡姓男子，透過網路遊戲結識一名 26 歲的澳門女子，兩人在遊戲中互稱「公、婆」，私下也會互傳曖昧訊息。澳門女去（ 2017 ）年 11 月來台會簡男，兩人隨即下榻旅館，纏綿 3 天 2 夜、激戰數回，不料最終簡男卻挨告性侵。

綜合媒體報導，簡男和澳門女在網路遊戲中相識，相談甚歡並發展成網戀關係，彼此互稱「網公」、「網婆」，私底下還會互傳鹹溼的曖昧訊息。去年 11 月澳門女搭機來台與簡男會面，兩人一同入住飯店，隨後外出用餐，又回到飯店纏綿 3 日，豈料澳門女返國後兩天卻再度搭機抵台，怒告簡男性侵。