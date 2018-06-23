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跨海激戰台男！澳門女嚷「硬硬的頭磨妹妹」　劇情超展開

社會中心／綜合報導2018/06/23 14:52
▲澳門女去（ 2017 ）年 11 月來台會簡男，兩人隨即下榻旅館，纏綿 3 天 2 夜、激戰數回，不料最終簡男卻挨告性侵。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲澳門女去（ 2017 ）年 11 月來台會簡男，兩人隨即下榻旅館，纏綿 3 天 2 夜、激戰數回，不料最終簡男卻挨告性侵。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

台北市一名 26 歲的簡姓男子，透過網路遊戲結識一名 26 歲的澳門女子，兩人在遊戲中互稱「公、婆」，私下也會互傳曖昧訊息。澳門女去（ 2017 ）年 11 月來台會簡男，兩人隨即下榻旅館，纏綿 3 天 2 夜、激戰數回，不料最終簡男卻挨告性侵。

綜合媒體報導，簡男和澳門女在網路遊戲中相識，相談甚歡並發展成網戀關係，彼此互稱「網公」、「網婆」，私底下還會互傳鹹溼的曖昧訊息。去年 11 月澳門女搭機來台與簡男會面，兩人一同入住飯店，隨後外出用餐，又回到飯店纏綿 3 日，豈料澳門女返國後兩天卻再度搭機抵台，怒告簡男性侵。

簡男激動喊冤，指出澳門女抵台當天接機到飯店後，兩人還一同外出用餐，再度回到飯店洗完澡後，自然而然就上床了，強調「她還幫我打手槍」，兩人在飯店內每次性行為都是雙方你情我願的情況下發生，並非澳門女所指性侵。此外，他提到澳門女返國後懷疑遊戲帳號被他盜取，可能為此才再度來台提告。

檢方為釐清案情，傳喚澳門女曾在離開台灣前一同吃飯的女網友，她卻表示澳門女並未提及在台遭到性侵一事；外加澳門女和簡男發生關係後也並未立刻逃離現場，認為有違常理。勘驗兩人的 LINE 對話紀錄，發現澳門女曾傳訊「老婆想要跟你一起舒服」、「老公用硬硬的頭頭磨妹妹」、「老公有沒有搭帳篷？」等語，因無具體事證，最終簡男獲不起訴處分。

關鍵字性侵遊戲網戀旅館鹹溼訊息
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